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  4. İlk örnek ev teslim edildi! Çevrimtaş Köyü'ndeki evler artık böyle olacak

İlk örnek ev teslim edildi! Çevrimtaş Köyü'ndeki evler artık böyle olacak

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2020 11:24 | Son Güncelleme

Elazığ'da yaşanan depremden en çok etkilenen noktalar arasında bulunan Çevrimtaş köyünde çelik konstrüksiyonlu evler yapılıyor. Yaraların sarılmaya çalışıldığı köyde ilk örnek ev inşa edilerek sahibine teslim edildi.

Bakanlıkların öncülüğünde başlatılan çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü köyde ahırlar da yapılıyor. Örnek evin teslim edildiği Ernek ailesi, yeni evlerinde oturmak için çok heyecanlandıklarını söyledi.

İlk ev sahibine teslim edildi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, depremden etkilenen Çevrimtaş köyünde yapılan çelik konstrüksiyonlu evlerden ilki, sahibine teslim edildi.
Kentte 24 Ocak'ta, Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaraların sarılması için ilgili bakanlıklar öncülüğünde başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.
Bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca il genelinde çalışmalar devam ederken, çok sayıda ev ve ahırın hasar gördüğü Çevrimtaş köyünde de çelik konstrüksiyonlu evler inşa ediliyor, evlerin yanı sıra 4-5 büyükbaş hayvanın kalabileceği ahırlar da yapılıyor.
Yapımı tamamlanan 91 metrekarelik 2 artı 1 şeklindeki ilk ev, depremzede Ernek ailesine teslim edildi. Ernek ailesinin hayvanları için evlerinin yanına kurulacak ahırın yapımı sürüyor.
Depremde evi yıkılan ve talebi üzerine arazisine "örnek ev" kurulan Ramazan Ernek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evin çok güzel olduğunu, yeni evlerinde oturmak için sabırsızlandığını söyledi.
Çevrimtaş köyünde depremin şiddetinin etkisini hissettiklerini ifade eden Ernek, "Allah ülkemize, memleketimize bir daha böyle bir felaket yaşatmasın. Depremden sonra dört çocuğumla dışarı çıktım, etrafı tanıyamadım." dedi.
Ernek, depremin ardından tüm imkanlar seferber edilerek kendilerine yardımcı olunduğunu anlatarak, "Başta Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, güvenlik kuvvetlerimizden Allah razı olsun. Bizim buralarda çok zor şartlar var. Bu zor şartlarda bize bu imkanları sağladılar, Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.
Örnek evde oturacak olmaktan memnuniyet duyduğunu aktaran Ernek, şöyle konuştu:
"Çok şükür bana bir ev yaptılar, örnek bir ev. İnşallah en yakın zamanda diğer mağdur olanların da mağduriyetleri giderilir. Çok beğendim, çok güzel bir ev. İnşallah en yakın zamanda diğer kardeşlerimizin de evleri yapılır. Evin yanında ahır inşasına da başladılar."
"Allah herkesten razı olsun. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Toprak evde yaşıyorduk, evimiz yıkıldı. Bu evde inşallah huzurlu bir şekilde oturur, komşularımızla rahat bir yaşam süreriz."
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Elazığ'da depremden etkilenen köylerde 1500 ev kurulacağı öğrenildi. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
Elazığ çelik konstrüksiyon ev

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