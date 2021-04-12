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İlk oruç ne zaman? İlk sahur ne zaman? Ramazan başladı mı?

12.04.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı, Hicri takvime göre yılın 9. Ayına denk gelir ve İslam dininin inancına göre Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Terâvih Salat'ına başlanılan ay olarak bilinir. Hicri Takvim baz alınarak belirlenen dini günler, Miladi Takvime göre her sene 11 gün önce kutlanır. Bu sebeple ilk oruç tarihi de her sene değişir.

İlk oruç ne zaman? İlk sahur ne zaman? Ramazan başladı mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı takvime göre 2021 yılında 12 Nisan’ı 13 Nisan’a bağlayan gece ilk sahur yapılıyor ve ilk oruç 13 Nisan tarihinde açılıyor. 2021 Ramazan ayı ise bu sene 12 Mayıs tarihinde bitiyor. Tüm Müslümanların heyecanla bekledikleri mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı, bu sene Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı takvime göre idrak edilecek. Tüm Müslümanlar için önemli ibadet ayları arasında yer alan Ramazan ayında birçok vatandaş oruç tutarak bu mübarek ayı idrak ediyor.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlayacak ve 12 Mayıs'ta sonlanacak. İlk oruç da 13 Nisan günü tutulmuş olacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2021 Ramazan Bayramı 13 Mayıs 2021 Perşembe günü başlayacak. 14 Mayıs 2021 Cuma ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günleri bayramın devamı olacak.

  • Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs'ta idrak edilecek.
  • Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
  • Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
  • Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

diyanet dini takvimi

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

İslam alemi Ramazan'ın yaklaşması ile ile heyecan yaşarken bir yandan da Kadir gecesi ne zaman olacak merak ediyor. Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilen Kadir gecesi 2021’de 8 Mayıs tarihinde idrak edilecek.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Müslümanlara Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahyedildiği Kadir Gecesi bu ayın içindedir. Ramazan ayının 27. gecesi Kadir Gecesi olarak kabul edilir. 2021 yılında Kadir gecesi 8 Mayıs tarihine denk gelmektedir. Kadir gecesi ile ilgili Kur'an'ın 97. süresi olan Kadir Suresinin ilk üç ayetinde Şüphesiz, biz O'nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır denmektedir.

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Mükellef olan Müslümanların Ramazan orucunu tutması farzdır. Ramazan orucunun tutulduğu bu ay boyunca gün doğumundan önceki alacakaranlık ile günbatımından sonraki alacakaranlık arasında yemek-içmek ve cinsel ilişkide bulunmak Müslümanlara yasak kılınmıştır.

Ramazan ayında oruç tutanların imsak saati yani sabah namazı vakti girmeden önce belirli saatte yedikleri yemeğe ve bu yemeğin yendiği zaman aralığına sahur denir. Gün sonunda akşam ezanı okununca orucun açılmasına ve bu esnada yenen yemeğe iftar denir.


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