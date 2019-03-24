DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da İlk Oy Hareketi üyeleri, 31 Mart seçimlerinde oy kullanacak gençleri sandığa gitmeye teşvik amacıyla cep telefonu ışıklarını açarak yürüyüş yaptı.

31 Mart seçimleri öncesinde genç seçmenlerin oy kullanmasına yönelik düzenlenen, "Türkiye İçin Işık Tut, Diyarbakır İçin Işık Tut" kampanyası kapsamında gençler İstasyon Meydanı'nda buluştu. Ellerinde "Bu şehir bize emanet", "Şehrimiz için buradayız" ve "Şehrin için ışık tut" pankartları taşıyan ve cep telefonlarının ışıklarını açan gençler, Urfa Kapı'ya kadar yürüyüş yaptı.

Yürüyüşün ardından UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi surlara "Gençlik seninle", "Diyarbakır için ışık tut", "Reis'e güven doğruyu seç" yazıları yansıtıldı.

İlk defa oy kullanacak gençlerden Hayri Demir, yaptığı açıklamada, 31 Mart yerel seçimlerinde ilk defa oy kullanacağı için heyecanlı olduğunu söyledi.

Samet İyibaş ise ilk defa oy kullanacak olmanın çok güzel bir duygu olduğunu aktararak "Şimdiye kadar kayyum ile önceki belediye yönetimini ve hangisinin daha çok çalıştığını gördük. Oylarımızı ona göre kullanacağız. Güzel bir gençlik için gereken neyse yapacağız. İktidarın veya belediye başkanının seçilmesinde benim de söz hakkımın olması çok güzel." dedi.

Emre Duman da artık idarecilerin seçilmesinde kendisinin de söz sahibi olduğunu belirterek "İlk defa oy kullanacağım o yüzden yararlı bir oy kullanmak istiyorum. Artık neyin ne olduğunu görüyoruz ve ona göre hareket edeceğiz. Oyumu kullanırken toplumda yaşadıklarımı göz önüne alacağım." diye konuştu.

