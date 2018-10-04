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İlk polis köpeği 'Dolf'ün fotoğrafı paylaşıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 12:39 | Son Güncelleme

EMNİYET Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilen ilk polis köpeği 'Dolf'ün fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

İlk polis köpeği 'Dolf'ün fotoğrafı paylaşıldı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- EMNİYET Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilen ilk polis köpeği 'Dolf'ün fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, emniyet teşkilatında görevlendirilen ilk polis köpeğinin fotoğrafı paylaşıldı. Açıklamada, "1930 yılında emniyet teşkilatında görev alan ilk polis köpeği, Dolf" ifadelerine yer verildi.

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