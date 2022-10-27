İlk pompaj depolamalı HES projesine 2023'te başlanacak

ZEYNEP BEYZA KILIÇ/GÜLŞEN ÇAĞATAY - Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdürü İzzet Alagöz, pompaj depolamalı hidroelektrik santraller (HES) sayesinde elektriği depolayarak ihtiyaç anında hizmete sunabildiklerini belirterek, "Gelecek yıl ilk pompaj HES projesine başlamayı planlıyoruz." dedi.

Alagöz, 5. Uluslararası Türkiye ve Balkan Enerji Zirvesi ve Fuarı kapsamında, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin, bulunduğu bölgede teknoloji üretmek ve teknolojiyi tüketicilerle buluşturmak görevi olduğunu dile getiren Alagöz, ülkenin yenilenebilir enerjide dünyanın önemli liderlerinden olduğunu söyledi.

Alagöz, rüzgar türbini konusunda yüzde 85 yerli üretim seviyesine ulaşıldığına işaret ederek, "EÜAŞ olarak biz de buna katkıda bulunuyoruz. Yerli teknolojiyle rüzgar türbini üretmek noktasında projeler yapıyoruz. Güneş teknolojilerindeyse Türkiye Avrupa'nın en büyük, dünyanın dördüncü büyük panel üreticisi konumunda. Bunlar ülke adına ciddi yatırımlar ama yeterli değil çünkü biz sadece Türkiye için üretmiyoruz. Bölgenin üretim gücü olmak için sadece elektrik üretiminde değil, elektrik ekipmanlarının üretiminde de varlığımızı artırmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir enerji santrallerinin bazı durumlarda hava şartları nedeniyle kullanılamadığına dikkati çeken Alagöz, söyle devam etti:

"Rüzgarın ne zaman duracağını bilemiyoruz, güneşin önüne bulut geçince üretim olmuyor. Bu adımda baz santrallere ihtiyacımız var. Hibrit model uygulamaların Türkiye'de de güzel örneklerine başlandı. Mesela rüzgardan üretip yanında güneş enerjisinden yararlanan, depolama kapasitesiyle elektrik gerektiğinde sürekli alabileceğimiz baz santral gibi çalışan santraller kurmaya başladık. Bu önümüzdeki dönem için Türkiye'ye de diğer ülkelere de elektrik güvenliği açısından çok umut veriyor."

- "Fizibilite çalışmaları yaptık"

Alagöz, pompaj HES sayesinde elektriği depolayarak ihtiyaç anında hizmete sunabildiklerini belirterek, "Elektrik depolanan bir enerji çeşidi değil, üretildiği an tüketilmesi gerekiyor. Üretim ve tüketim dengesini kurmak zorundasınız. Ancak depolama imkanlarınızı artırabilirsek bunu avantaja çevirebiliriz. Hidroelektrik santrallerin büyük su kapasitelerini artırabilmek için pompaj HES ile elektriğe ihtiyacımız olan pik saatlerin dışında suyu pompalama alanlarına çekip ihtiyaç duyulan pik zamanlarda da üreterek daha kullanılır hale getirmeye çalışıyoruz. EÜAŞ ve Devlet Su İşleri olarak ciddi fizibilite çalışmaları yaptık. Gelecek yıl ilk pompaj HES projesine başlamayı planlıyoruz." diye konuştu.

Söz konusu projenin yerli ve yabancı katılımcılara açık olduğunu vurgulayan Alagöz, en uygun fiyatta enerji üretebilmek için yarışmayla uygun firmanın seçileceğini söyledi.

Aynı zamanda Türkiye Elektrik Sanayi Birliği Başkanlığı görevini de yürüten Alagöz, uluslararası elektrik piyasasını hareketlendirmek ve Türkiye'yi daha çekici hale getirmek için bir çok organizasyon yaptıklarını, 5. Uluslararası Türkiye ve Balkan Enerji Zirvesi ve Fuarı'nın bunlardan biri olduğunu aktardı.

