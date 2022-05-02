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İlk Ramazan Bayramı namazı Iğdır’da kılındı

02.05.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müslümanlar için büyük öneme sahip Ramazan ayının sona ermesi ile birlikte ilk bayram namazı da Iğdır’da kılındı.

İlk Ramazan Bayramı namazı Iğdır’da kılındı

Türkiye’de Kovid-19 kısıtlamalarının büyük oranda kalkmasıyla 2 yıllık aranın ardından bayram namazı camide cemaatle kılındı. Türkiye’de ilk bayram namazı da Iğdır’da kılındı. Iğdır’daki camilerde bir araya gelen cemaat saatler 05.35’i gösterdiğinde namaza durdu.

Iğdır Merkez camiinde bir araya gelen ve yoğun kalabalığın olduğu camide vatandaşlar Bayram namazını kıldıktan sonra bayramlaştı.

Kovid-19 kısıtlamalarından dolayı iki yıl cemaatle namaz kılınmadığını belirten Ekrem Baydar, “İki yıl sonraki özlem bu bayramda sona erdi. Allah bütün İslam Alemine bu bayramı güzellikler içinde, barış içinde nasip etsin. İnşallah bundan sonraki bütün bayramlarda da barış içinde, sevgi içinde birlikte oluruz” dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Iğdır
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