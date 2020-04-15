İlk refakatsiz sığınmacı çocuklar Avrupa’da

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn, diğer AB ülkelerine de üzerlerine düşeni yapmaları çağrısında bulundu.Yunan adalarındaki mülteci kamplarından toplam bin 600 refakatsiz sığınmacı çocuğun alınması konusunda uzlaşıya varan Avrupa ülkeleri ilk sığınmacıları kabul etmeye başladı. Bu çerçevede kamplardan tahliye edilen 12 çocuğun Lüksemburg’a getirildiği bildirildi.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, kapasitelerinin çok üzerinde mültecinin kaldığı kamplarda risk altında olan binlerce çocuğun durumu göz önüne alındığında, bunun yalnızca bir başlangıç olarak düşünülebileceğini söyledi. Asselborn, Almanya’nın 50 sığınmacı çocuğu alma taahhütüne dikkat çekerek, diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerine de kamplarda tek başlarına kalan 18 yaş altı sığınmacıların alınması yönünde harekete geçmeleri için çağrıda bulundu. Deutschlandfunk’a konuşan Bakan, “Lüksemburg gibi küçük bir ülke bunu başarabiliyorsa, diğer devletler de başarabilir’’ ifadelerini kullandı.

“Adalarda hüküm süren sefaleti kontrol altına alma zamanın geldiğini’’ belirten Lüksemburg Dışişleri Bakanı, bunun ise yalnızca “sığınmacıları insan gibi gören siyasi iradeyle mümkün olabileceğine’’ dikkat çekti.