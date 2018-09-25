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"İlk Roman Yarışması"nda birinciliğe layık eser seçilemedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 19:12 | Son Güncelleme

"İlk Roman Yarışması"nda birinciliğe layık eser seçilemedi

İSTANBUL (AA) - Everest Yayınları tarafından, genç yazar adaylarına şans vermek ve Türk edebiyatına yeni isimler kazandırmak amacıyla düzenlenen 2018 yılının "İlk Roman Yarışması" sonuçlandı.

Cemil Kavukçu, Müge İplikçi, Handan İnci, Selim İleri ve Semih Gümüş'ün yer aldığı seçici kurul, yarışmaya katılan dosyalar arasında birinciliğe layık eser seçemedi.

Yayınevinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlk Roman Yarışması'nda, 2008 ve 2014 yıllarında da, yarışmaya katılan tüm dosyaları, Türk edebiyatına katkı sunma bilinci ve sorumluluğu içinde, titizlikle değerlendiren saygıdeğer jüri üyelerimiz, birinciliğe layık eser seçememişlerdi. Seçici kurulumuzun, yarışmanın güvenilirliğini teyit eden bu kararını kamuoyuyla paylaşırız."

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"İlk Roman Yarışması"

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