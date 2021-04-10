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İlk sahur ne zaman? Sahura ne zaman kalkacağız? Diyanet açıkladı

10.04.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayının başlamasına çok az bir süre kala oruç tutacak olan yüz binlerce Müslüman ilk oruç ve sahur gününün ne zaman olduğunu araştırmaya başladı. İbadetlerin ve manevi duyguların en çok yaşandığı mübarek Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Peki, İlk sahur ne zaman? Sahura ne zaman kalkacağız? Diyanet açıkladı...

İlk sahur ne zaman? Sahura ne zaman kalkacağız? Diyanet açıkladı

11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı yaklaşırken, ilk sahur vakti ne zaman olacak? sorusuna yanıt aranıyor. Müslümanlık için en önemli aylardan biri olan Ramazan'da binlerce kişi oruç tutacak ve ibadetlerini yerine getirecek. Peki, ilk sahur ne zaman? Sahura ne zaman kalkacağız? İşte diyanetin açıkladığı tarihler

İLK SAHUR NE ZAMAN 2021?

Bu sene ilk sahur 12 Nisan 2021 gecesinde yapılacak.

İLK ORUÇ NE ZAMAN 2021?

Bu yıl ilk oruç 13 Nisan 2021 günü tutulacak.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı dini takvimde, 2021 yılı Ramazan ayı 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak, 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayının ilk günü 13 Nisan’a denk geliyor. Müslümanlar, ilk orucunu tutacak ve dini vecibelerini yerine getirecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2021 Ramazan Bayramı 13 Mayıs 2021 Perşembe günü başlayacak. 14 Mayıs 2021 Cuma ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günleri bayramın devamı olacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bayramın ilk günü perşembeye denk geliyor. 3 gün sürecek bayram, cumartesi ve pazar günleri ile birleştirilirse toplamda 4,5 gün tatil yapılmış olunacak. Ancak konu hakkında kesin açıklama bulunmuyor.

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