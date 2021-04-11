İlk sahur ne zaman ve saat kaçta? 2021 ilk sahur ve ilk oruç ne zaman? İşte Ramazan imsakiyesi 2021...

Müslümanların heyecanla beklediği Ramazan ayı için geri sayım başladı. Mübarek Ramazan ayının başlamasına çok az bir süre kala oruç tutacak vatandaşlar, ilk sahur ve oruç günü tarihlerini araştırıyor. Peki ilk sahur ne zaman ve saat kaçta? 2021 ilk sahur ve ilk oruç ne zaman?

İLK SAHUR NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA? 2021 İLK SAHUR VE İLK ORUÇ NE ZAMAN?

2021 senesinde Diyanet'in yayınlamış olduğu imsakiyeye göre ilk oruç 13 Nisan 2021 günü tutulacak. İlk sahura ise 12 Nisan 2021 gecesinde kalkılacak. Hangi şehirde hangi saatte sahura ve iftara kalkılacağını ise aşağıdaki link üzerinden öğrenebilirsiniz:

https://ramazan.diyanet.gov.tr/tr-TR/imsakiye/imsakiye

RAMAZAN BAYRAMI 2021 NE ZAMAN?

2021 senesi Ramazan Bayramı 13 Mayıs 2021 Perşembe günü başlayacak. 14 Mayıs 2021 Cuma ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günleri bayramın devamı olacak.

ORUÇ TUTMANIN ÖNEMİ VE FAZİLETİ NEDİR?

Oruç tutmak kötülükleri azaltır. Toplumda fazla olan suçların oruç ile azaldığı görülmektedir. Oruç tutmak kişiyi manevi duygularını tazeler. Kişiyi Allah yoluna sevk eder. Allah ile daha yakın olmasını sağlar. Ahiret hayatı için oruç tutmak ebedi hayat için önemlidir. Oruç tutmak Müslümanların yapması gereken en önemli ibadetlerdendir. Oruç tutma ile toplumda paylaşma ve dayanışma artış gösterir. İyilikler çoğalır ve kötülükler azalır. Oruç tutarak Ramazan ayında hayır ve hasenatlarda çoğalır. Aç olan kişilere yardım edilir. Oruç tutan bir kişi peygamberimizin hadisine göre cennette köşk edinen kişidir. Oruç tutmak kişinin cennet kapısını açtırır ve cehennem kapıları kapanır. Bu yüzden her sağlıklı bireyin vücudun sadakası olarak oruç tutması önemlidir. Oruç tutmanın kıymet-i harbiyesi Allah katında çok büyüktür.

