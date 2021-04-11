HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İlk sahur ne zaman ve saat kaçta? 2021 ilk sahur ve ilk oruç ne zaman? İşte Ramazan imsakiyesi 2021...

İlk sahur ne zaman ve saat kaçta? 2021 ilk sahur ve ilk oruç ne zaman? İşte Ramazan imsakiyesi 2021...

11.04.2021 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İslam aleminin merakla beklediği Ramazan ayı için geri sayım başlamış durumda. Mübarek Ramazan ayının başlamasına çok az bir süre kala oruç tutacak vatandaşlar, ilk sahur ve oruç günü tarihlerini sorgulamaya başladı. Peki ilk sahur ne zaman ve saat kaçta? 2021 ilk sahur ve ilk oruç ne zaman? İşte 2021 Ramazan imsakiyesi...

İlk sahur ne zaman ve saat kaçta? 2021 ilk sahur ve ilk oruç ne zaman? İşte Ramazan imsakiyesi 2021...

Müslümanların heyecanla beklediği Ramazan ayı için geri sayım başladı. Mübarek Ramazan ayının başlamasına çok az bir süre kala oruç tutacak vatandaşlar, ilk sahur ve oruç günü tarihlerini araştırıyor. Peki ilk sahur ne zaman ve saat kaçta? 2021 ilk sahur ve ilk oruç ne zaman?

İLK SAHUR NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA? 2021 İLK SAHUR VE İLK ORUÇ NE ZAMAN?

2021 senesinde Diyanet'in yayınlamış olduğu imsakiyeye göre ilk oruç 13 Nisan 2021 günü tutulacak. İlk sahura ise 12 Nisan 2021 gecesinde kalkılacak. Hangi şehirde hangi saatte sahura ve iftara kalkılacağını ise aşağıdaki link üzerinden öğrenebilirsiniz:

https://ramazan.diyanet.gov.tr/tr-TR/imsakiye/imsakiye

RAMAZAN BAYRAMI 2021 NE ZAMAN?

2021 senesi Ramazan Bayramı 13 Mayıs 2021 Perşembe günü başlayacak. 14 Mayıs 2021 Cuma ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günleri bayramın devamı olacak.

ORUÇ TUTMANIN ÖNEMİ VE FAZİLETİ NEDİR?

Oruç tutmak kötülükleri azaltır. Toplumda fazla olan suçların oruç ile azaldığı görülmektedir. Oruç tutmak kişiyi manevi duygularını tazeler. Kişiyi Allah yoluna sevk eder. Allah ile daha yakın olmasını sağlar. Ahiret hayatı için oruç tutmak ebedi hayat için önemlidir. Oruç tutmak Müslümanların yapması gereken en önemli ibadetlerdendir. Oruç tutma ile toplumda paylaşma ve dayanışma artış gösterir. İyilikler çoğalır ve kötülükler azalır. Oruç tutarak Ramazan ayında hayır ve hasenatlarda çoğalır. Aç olan kişilere yardım edilir. Oruç tutan bir kişi peygamberimizin hadisine göre cennette köşk edinen kişidir. Oruç tutmak kişinin cennet kapısını açtırır ve cehennem kapıları kapanır. Bu yüzden her sağlıklı bireyin vücudun sadakası olarak oruç tutması önemlidir. Oruç tutmanın kıymet-i harbiyesi Allah katında çok büyüktür.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzin verildi! 2 bin yıllık antik kent Attouda gün yüzüne çıkarılacakİzin verildi! 2 bin yıllık antik kent Attouda gün yüzüne çıkarılacak
Bakan Kurum: Açelya Apartmanı ve etrafındaki apartmanlar şu an için risk altındaBakan Kurum: Açelya Apartmanı ve etrafındaki apartmanlar şu an için risk altında
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması

Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Dilek İmamoğlu'nun annesi vefat etti

Dilek İmamoğlu'nun annesi vefat etti

Yeri tespit edildi! Sedat Peker için Interpol devrede

Yeri tespit edildi! Sedat Peker için Interpol devrede

Terör örgütü PKK 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza’nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi

Terör örgütü PKK 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza’nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.