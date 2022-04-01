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İlk sahur saat kaçta? İlk iftar kaçta? İstanbul, Ankara ilk imsakiye sahur saatleri belli oldu!

01.04.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk sahur ve ilk iftara artık sayılı saatler kaldı. Tüm İslam alemi ilk sahura ve ilk iftara dair sorular sormaya devam ediyor. Ramazan ayı yarın itibariyle başlayacak. Bu gece Ramazan ayının ilk sahuruna kalkılacak. Ramazan İmsakiyesi Diyanet tarafından yayınlandı, ilk sahur ve iftar vakitleri belli oldu. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar harıl harıl imsakiye saatlerini araştırıyor. İşte Ramazan İmsakiyesi ve sahur vakitleri…

İlk sahur saat kaçta? İlk iftar kaçta? İstanbul, Ankara ilk imsakiye sahur saatleri belli oldu!

Müslümanların heyecanla beklediği 11 ayın sultanı Ramazan ayı bu akşamdan itibaren başlıyor. Tüm İslam alemi bu gece ilk sahurlarına kalkacak. Oruç ibadetlerini gerçekleştirmek üzere sahura kalkmak ve niyetlerini etmek isteyen vatandaşların Ramazan İmsakiyesi ile il il sahur vakitleri araştırması hız kesmeden devam ediyor. İlk sahura ne zaman kalkılanacak, ilk sahura ne zaman kalkılanacak soruları gündemi meşgul ediyor. İşte, 2022 Ramazan imsakiyesi ve sahur saatlerine dair merak edilenler!

İLK SAHURA NE ZAMAN KALKILACAK?

1 Nisan Cuma gecesi yani bu geceyi 2 Nisan Cumartesi gününe bağlayan gece gerçekleşecek.

İlk sahur saat kaçta? İlk iftar kaçta? İstanbul, Ankara ilk imsakiye sahur saatleri belli oldu!

İLK SAHUR SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

İstanbul'da ilk sahur 05.12'ye kadar, ilk iftar ise 19.36'da gerçekleşecek. Diğer illerde ise sahur ve iftar vakitleri şu şekilde;

Ankara sahur vakti: 04.59, iftar vakti: 19.20

İzmir'de sahur vakti: 05.25, iftar vakti: 19.42

Adana'da sahur vakti: 04.55, iftar vakti: 19.08

Antalya'da sahur vakti: 05.14, iftar vakti: 19.27.

ORUCUN ÖNEMİ

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “ Şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

İL İL İMSAKİYE SAATLERİ

https://www.mynet.com/ramazan/imsakiye

https://www.mynet.com/ramazan/imsakiye

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Anahtar Kelimeler:
Oruç Ramazan iftar
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