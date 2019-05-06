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İlk sahura davul ve klarnet sesiyle uyandılar, halay çekip çiftetelli oynadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 03:11 | Son Güncelleme

Ramazan ayının ilk sahuruna davulun yanında klarnet sesiyle uyanana Elazığlılar, halay çekip çiftetelli oynadı.Elazığ’da her yıl olduğu gibi bu yılda gelenek bozulmadı.

Ramazan ayının ilk sahuruna davulun yanında klarnet sesiyle uyanana Elazığlılar, halay çekip çiftetelli oynadı.
Elazığ’da her yıl olduğu gibi bu yılda gelenek bozulmadı. Vatandaşlar, ilk sahurlarına davulun yanında çalınan klarnet sesi ile uyandı. Davul ve klarnet sesini duyarak dışarı çıkan vatandaşlar, halay çekip çiftetelli oynadı. Davulcu Ali Kaya maniler dizerken bazı vatandaşlar ise telefonlarıyla videoya çekti.
Mübarek ayın herkese hayırlı olmasını dileyen davulcu Ali Kaya, “Günleriniz güzel olsun. Vatanımıza milletimize zeval vermesin. Allah çocuğumuzun geleceğimi güzel etsin. Nice mutlu ramazanlarınızı çocuklarınızla görün. 30 gün boyunca çalacağız ve vatandaşları uyandıracağız. Ben bu mahallede büyüdüm. 25 senedir ramazan davulunu çalıyorum. Komşularla oynayarak Ramazan’ı kutlayacağız"dedi.

İlk sahura davul ve klarnet sesiyle uyandılar, halay çekip çiftetelli oynadılar

İlk sahura davul ve klarnet sesiyle uyandılar, halay çekip çiftetelli oynadılar

İlk sahura davul ve klarnet sesiyle uyandılar, halay çekip çiftetelli oynadılar

İlk sahura davul ve klarnet sesiyle uyandılar, halay çekip çiftetelli oynadılar

İlk sahura davul ve klarnet sesiyle uyandılar, halay çekip çiftetelli oynadılar

İlk sahura davul ve klarnet sesiyle uyandılar, halay çekip çiftetelli oynadılar

İlk sahura davul ve klarnet sesiyle uyandılar, halay çekip çiftetelli oynadılar

İlk sahura davul ve klarnet sesiyle uyandılar, halay çekip çiftetelli oynadılar

İlk sahura davul ve klarnet sesiyle uyandılar, halay çekip çiftetelli oynadılar

İlk sahura davul ve klarnet sesiyle uyandılar, halay çekip çiftetelli oynadılar

İlk sahura davul ve klarnet sesiyle uyandılar, halay çekip çiftetelli oynadılar

İlk sahura davul ve klarnet sesiyle uyandılar, halay çekip çiftetelli oynadılar

İlk sahura davul ve klarnet sesiyle uyandılar, halay çekip çiftetelli oynadılar

İlk sahura davul ve klarnet sesiyle uyandılar, halay çekip çiftetelli oynadılar

İlk sahura davul ve klarnet sesiyle uyandılar, halay çekip çiftetelli oynadılar

İlk sahura davul ve klarnet sesiyle uyandılar, halay çekip çiftetelli oynadılar

İlk sahura davul ve klarnet sesiyle uyandılar, halay çekip çiftetelli oynadılar

İlk sahura davul ve klarnet sesiyle uyandılar, halay çekip çiftetelli oynadılar

İlk sahura davul ve klarnet sesiyle uyandılar, halay çekip çiftetelli oynadılar

İlk sahura davul ve klarnet sesiyle uyandılar, halay çekip çiftetelli oynadılar

İlk sahura davul ve klarnet sesiyle uyandılar, halay çekip çiftetelli oynadılar
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