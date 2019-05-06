İlk sahuru konteynerde yaptılar

Sercan SAKAR/SAMSAT (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Samsat ilçesinde 2017 yılında meydana gelen depremde evleri yıkılan ve konteynerlere yerleştirilen 2 bin 600 depremzede, ilk sahurunu yaptı.

Mart 2017'de meydana gelen de 5.5 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan 2 bin 600 kişi ilçede yapılan konteynerlerde yaşamaya başladı. Depremzedeler 2 yılı aşkın süredir kaldıkları konteynerlerde Ramazan ayının ilk sahurunu karşıladı. Depremde evi yıkılan Abuzer Toktaş, en kısa zamanda konuta geçmeyi umut ettiğini ifade ederek, "Allah, Müslüman aleminin Ramazan ayını inşallah kabul eder. En kısa zamanda konutlara geçeceğimizi umut ediyoruz" dedi.

Mahmut Bozener ise "Şu an konteynerlerde yaşıyoruz. İsteriz ki evimizde sahurumuzu yapalım. Ramazan ayı inşallah bereketli olursun Allah bugünleri bizlere gösterdi şükürler olsun" diye konuştu.

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