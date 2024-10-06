İlk saldırıdan zar zor kurtulmuşken ikinci saldırı hasta yatağında geldi!

Geçtiğimiz hafta Balıkesir'in Edremit ilçesinde silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan 37 yaşındaki Emrah İmamoğlu, kaldırıldığı hastanede ikinci kez saldırganın kurbanı oldu. E.A. (22), Edremit Devlet Hastanesinde tedavi gören İmamoğlu'nun ziyaret saatinde odasına girdi.

HASTA YATAĞINDA YAKALADI

E.A., tabancasıyla Emrah İmamoğlu'na ateş açtı ve olay yerinden kaçtı. İmamoğlu'na ilk müdahale hasta odasında yapıldı ve hemen acil servise indirildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hasta yatağında silahlı saldırıya uğrayan Emrah İmamoğlu hayatını kaybetti.

Saldırı sonrasında Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri firari E.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı ve zanlı kısa sürede yakaladı. Cinayet zanlısı E.A. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından Edremit Adliyesine sevk edildi. E.A.'nın Edremit Cumhuriyet Savcılığı tarafından işlemlerinin yapılması sonrasında nöbetçi mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Hasta yatağında silahlı saldırıya uğrayan ve hayatın kaybeden Emrah İmamoğlu'nun cenazesi ise otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Cinayet olayı ile ilgili Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Savcılığı geniş çaplı soruşturma başlattı.

(İHA)