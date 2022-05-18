İlk Savaş Suçu Davasında Rus Askerden İtiraf

Kiev'de bir Rus askerine karşı açılan ilk savaş suçları davası başladı. 21 yaşındaki bir Rus tank komutanı, Ukrayna'nın Rus işgali sırasında işlenen savaş suçlarıyla ilgili ilk davasında, yaşlı ve silahsız bir sivili vurarak öldürdüğünü itiraf etti

Moskova’nın işgal eylemine katılan bir Rus askerin savaş suçlusu olarak Kiev’deki bir bölge mahkemesinde yargılanmasına bugün başlandı. Dava Ukrayna için çok büyük sembolik değere sahip.

Ukrayna’da tutuklu bulunan 21 yaşındaki tank komutanı Vadim Shishimarin, 28 Şubat’ta Ukrayna’nın kuzeydoğusundaki Çupakhivka köyünde 62 yaşındaki bir sivili öldürmekle suçlanıyor. Shishimarin, mahkemede suçunu itiraf etti.

Shishimarin, hüküm giydiği takdirde müebbet hapse mahkum olabilir.

Kiev hükümeti, Rusya’yı, işgal sırasnda sivillere karşı kıyım ve mezalim uygulamakla suçluyor ve 10 binden fazla savaş suçu işlenmiş olabileceğini belirtiyor.

Sivilleri hedef aldığını ya da savaş suçlarına karıştığını reddeden Rusya ise, Rus güçlerini karalamak için bu iddiaları Kiev’in tezgahladığını öne sürüyor.

Ukrayna devlet savcıları, Shishimarin ve diğer dört Rus askerinin Ukrayna kuvvetleri tarafından hedef alınmaları üzerine kaçmak için, önce ateş açtıkları bir özel arabayı çaldıklarını söylediler.

Rus askerleri arabayla Çupakhiva köyüne geldiler ve burada bisikletiyle giden ve telefonuyla konuşan silahsız bir sivili gördüler.

Savcılara göre, bir diğer asker, Ruslar’ın varlığını bildirmesini engellemek için Shishimarin'e sivili öldürmesini emretti. Shishimarin de arabanın camından elindeki tüfekle ateş açtı ve yaşlı sivil olduğu yerde hayatını kaybetti.

