İLK SEÇİM SONUÇLARI 2023: ANKA VE AA'ya göre ilk seçim sonuçları nasıl? YSK 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur sonuçları MYNET.COM'da olacak

28 Mayıs ikinci tur seçim sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur oylaması için bugün sandık başına gitti. Saat 17.00'de sandıkların kapanmasıyla birlikte oylar sayılmaya başlandı. Saat 18:15 itibariyle YSK tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte ilk verilerde gelmeye başladı. Peki, ANKA VE AA'ya göre ilk seçim sonuçları nasıl? YSK 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur sonuçları MYNET.COM'da anbean yayınlanıyor...

ANKA VE AA'YA GÖRE İLK SEÇİM SONUÇLARI NASIL?

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından bugün bir kez daha sandık başına giderek 13. Cumhurbaşkanıı seçmek için oy kullandı.

60 milyondan fazla seçmenin oy kullandığı cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışıyor. Sandıklar Türkiye genelinde saat 17.00'de kapanırken, oy sayım işlemine başlandı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte il il ilk sonuçlar gelmeye başladı.

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Anadolu Ajansı'ndan (AA) gelen ilk sonuçlara göre sandıkların yüzde 35,8 açılırken; Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 58, Millet İttifakı'nın Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 42 olarak yer aldı.

ANKA'ya göre ise sandıkların yüzde 36,6 açılırken; Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 49,08, Millet İttifakı'nın Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 50,92 olarak yer aldı.

OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

Bu işlemlerin ardından seçmenlerin imza atma zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekecek.

"EVET" ya da "TERCİH" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.



