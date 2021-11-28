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İlk Siyah Bond Kızı VOA’ye Konuştu

28.11.2021 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gloria Hendry, 1973 yapımı Live and Let Die (Yaşamak İçin Öldür) adlı James Bond filminde Bond kızı olarak rol alan ilk siyahtı. Son James Bond, No Time To Die (Ölmeye Zaman Yok) filminin vizyona girmesinin ardından VOA’ye konuşan Hendry'e göre kadınlar için durum yıllar öncesine göre iyiye gidiyor

Aktris ve model Gloria Hendry, 1973 yapımı Live and Let Die (Yaşamak İçin Öldür) adlı James Bond filminde Bond kızı olarak rol alan ilk siyahtı. Hendry, VOA’ye konuştu, bu rolün kendisi ve diğer siyah kadın oyuncular için o dönemde ne anlama geldiğini anlattı.

Etnik çeşitlilik, yıllardır Hollywood için ciddi bir sorun. 1970'li yıllarda siyah aktörler, filmlerde güçlü roller bulmakta hep zorlandı.

Ancak aktris Gloria Hendry, o dönemin aynı zamanda siyah aktörlerin daha bağımsızlaştığı ve filmlerde ana rollerde oynadığı bir Rönesans niteliği taşıdığını söylüyor.

Hendry, ”Menajerim, Yaşamak İçin Öldür filmi için benimle görüşmek istediklerini söyledi, ben de gittim. 'İmkansız! Ben uzun boylu değilim, gözlerim de mavi değil' dedim. Yaşamak İçin Öldür, James Bond'la birlikte siyah bir kadın için yazılmıştı. Ancak rolleri değiştirdiler ve bana Rosie Carver karakteri verildi, Jane Seymour'a da Solitaire” diyor.

Diğer Bond kızları gibi Hendry de anında bir güzellik simgesi haline geldi.

Ajan Rosie Carver'ı oynamak, bu role nasıl yaklaşacağını ilk başka çözemeyen Hendry'ye popülarite kazandırdı.

James Bond'un çekiciliğine dayanamayan umursamaz bir güzeli canlandırmak, Hendry'ye çok yüzeysel geliyordu. Hendry, o dönemde sadece 24 yaşında olduğunu, cinsel saldırıya maruz kaldığını, cinsiyetçilik ve ırksal önyargılarla dolu bir dünyada kendini korumak için dövüş sanatları öğrendiğini söylüyor.

O dönemde spor tutkunu olan Hendry, atletik vücut yapısının bu rolün kendisine verilmesinde rol oynadığını söylüyor.

Hendry, ”Sanırım beden yapım ve vücudum nedeniyle benimle çalışmak istediler. Çok güçlüydüm, hala da öyleyim” diyor.

Bond filmi vizyona girdikten sonra Hendry, farklı roller için çok sayıda teklif almaya başlamış. Yıllar boyunca farklı filmlerde oynamış. Ancak tekliflerin yavaş yavaş azalmasıyla çocukluğundan beri hayali olan hukuk kariyerine başlama kararı almış.

Gloria adını verdiği otobiyografisinde Hendry, hayattaki iniş çıkışlarının karşılaştığı kadınlarınkini yansıttığını, ancak durumun artık iyiye doğru değiştiğini söylüyor.

Hendry, ”Her şeyden önce kadınlar artık özgür! Çalışabiliyoruz, bebeği olan bir kadının evde kalması gerekmiyor. Dışarıda çalışabiliyor” diyor.

Son James Bond filmi No Time To Die'ın vizyona girmesi nedeniyle sevinçli olduğunu dile getiren Gloria Hendry, bu filmde siyah bir kadının büyük rolü almakla kalmadığını, kendisinin de Ajan 007 olduğunu vurguluyor.

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