İlk soruda seyirciye sordu! Murat Yıldırım'ı gülme krizine soktu

Yarışma alanına girerken Murat Yıldırım'ın önündeki ekrana bakarak ünlü sunucuyu şaşırtan avukat Mahmut Kobaner, ilk soruda seyirci jokeri kullanmasıyla Türkiye'nin %80'ine yok artık dedirtti.
Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda joker kullanan yarışmacı
"Bir fikrim var ama emin olamıyor, riske atmak istemiyorum." diyen yarışmacı seyirci joker hakkını kullandı.
Seyircilerin %90'ı A şıkkı 2yeşil fasulye'yi seçti.
Kobaner, seyircilere güvenip A şıkkını seçti.
Kobaner, "Adanalıyım o yüzden çelişkide kaldım." dedi ama Murat yıldırım: "Bu cevap kurtarmaz Mahmut Bey, heyecan diyelim Ben de Adanalıyım ama karpuzu yarıp bakmıyorum ne olur yapmayın." diyerek güldü.
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