İlk soruda seyirciye sordu! Murat Yıldırım'ı gülme krizine soktu

"Bir fikrim var ama emin olamıyor, riske atmak istemiyorum." diyen yarışmacı seyirci joker hakkını kullandı.

Kobaner, "Adanalıyım o yüzden çelişkide kaldım." dedi ama Murat yıldırım: "Bu cevap kurtarmaz Mahmut Bey, heyecan diyelim Ben de Adanalıyım ama karpuzu yarıp bakmıyorum ne olur yapmayın." diyerek güldü.