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İlk soruda seyirciye sordu! Murat Yıldırım'ı gülme krizine soktu

DİZİ HABERLERİ  | 26.11.2018 10:17 | Son Güncelleme

Milyoner'in 787. bölümünde yarışan 11 yılldır avukatlık yapan Mahmut Kobaner, ilk soruda seyirci joker hakkını kullanarak herkesi şaşırttı.

Yarışma alanına girerken Murat Yıldırım'ın önündeki ekrana bakarak ünlü sunucuyu şaşırtan avukat Mahmut Kobaner, ilk soruda seyirci jokeri kullanmasıyla Türkiye'nin %80'ine yok artık dedirtti.

Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda joker kullanan yarışmacı

"Bir fikrim var ama emin olamıyor, riske atmak istemiyorum." diyen yarışmacı seyirci joker hakkını kullandı.
Seyircilerin %90'ı A şıkkı 2yeşil fasulye'yi seçti.
Kobaner, seyircilere güvenip A şıkkını seçti.
Kobaner, "Adanalıyım o yüzden çelişkide kaldım." dedi ama Murat yıldırım: "Bu cevap kurtarmaz Mahmut Bey, heyecan diyelim Ben de Adanalıyım ama karpuzu yarıp bakmıyorum ne olur yapmayın." diyerek güldü.

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