Antalya'da felç sonucu konuşamayan Birgül Candar'ın, fizik tedavi gördüğü merkezde kullandığı ilk kelime, kendisine özenle bakan oğlunun adı "Erdem" oldu.

Muratpaşa ilçesinde yaklaşık bir yıl önce felç olan ve buna bağlı olarak konuşma yetisini yitiren Birgül Candar, Sağlık Bakanlığının devreye girmesiyle özel bir merkezde fizik tedaviye başladı.

Yaklaşık bir aydır fizik tedavi gören ve 4 seans da konuşma terapisi eğitimi alan Candar, ilk olarak kendisi için işini bırakan 30 yaşındaki oğlu Erdem'in ismini söyledi.

Bir yıl sonra ilk kez annesinin sesini duyan Erdem Candar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en büyük hayalinin gerçek olduğunu söyledi.

"Doktorlarımız 3-4 ay sonra konuşabileceğini söylemişti. Ama annem bir ayda 'Erdem' dedi. Çok mutluyum." diyen Candar, kendisini annesine adadığını ifade etti.

Ailesine bakabilmek için pilotluk hayalinden vazgeçerek okulunu bırakmak zorunda kalan, felç geçiren annesi için de işini bırakan Candar, şunları kaydetti:

"Annemin Erdem demesi mucize. Birçok kelimeyi kullanabiliyor. Eski sağlıklı günlerine dönmesini hayal ediyorum. Babamı 2006'da kaybettim. Evin tek çocuğuyum, hayattaki tek varlığım annem. Onun için hayallerimden vazgeçtim, çünkü o benim annem. Bize yardım eden kamu kurumlarına, Sağlık Bakanlığına çok teşekkür ediyorum. İnşallah hayallerimiz gerçek olacak."

Evin temizliğini yapıp, bulaşık yıkayan, yemek yapan Candar, annesine sık sık fizik tedavi hareketleri yaptırarak, moral vermeye çalıştığını, kelimeleri söylemesine yardımcı olduğunu aktardı.

Candar, İstanbul'da bir hastanede doktorun annesinin beyin filmini çekip, ameliyat için tahlillerine bakacağını da söyledi.

