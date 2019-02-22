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“İlk süt dişinin sürmesiyle birlikte temizliğe başlayın”

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.02.2019 11:04 | Son Güncelleme

Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr.

“İlk süt dişinin sürmesiyle birlikte temizliğe başlayın”

İSTANBUL, (DHA) - Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Buğra Özen, bebeklerde süt dişlerinin sürmesi sırasında özel olarak üretilen ağız kaşıyıcıları kullanmanın yararlı olacağını söyledi.

Özel kaşıyıcıların diş sürme hareketini hızlandıracağını ayrıca ağız kaşıyıcı olarak ebeveynlerin soyulmuş bir havucu gözetim altında çocuğa verebileceklerini söyleyen Doç.Dr. Özen, “Çocukta çok rahatsızlık gözleniyorsa sadece o bölgeye ağrı kesiciler günde 3 veya 4 kez ebeveyn tarafından masaj yapılarak uygulanabilir. Bunlar ağrı ve kaşıntıyı azaltırlar. Ancak çok dikkatli kullanılmalıdır. Bu ilaçların sistemik emilimleri hızlıdır yanlış ve fazla kullanımda toksik doz oluşabilir” ifadelerini kullandı.

SAĞLIKLI DİŞLER İÇİN EBEVEYNLERE TAVSİYELER

Bebeklerde diş çıkarma dönemlerinde kısa süreli kullanılmak üzere ağızdan antialerjik ilaçlar ve ateş düşürücülerin kullanılmasının yararlı olabileceğini söyleyen Doç.Dr. Buğra Özen ebeveynlere,“Bebeklerde ilk süt dişinin sürmesiyle ağız temizliğine başlanmalıdır. 1 yaş, diş temizliğine başlamak için geç bir yaştır. Altıncı ayda ilk süt dişinin sürmesi ile çocuk 12 aylık olmadan önce, çürük risk değerlendirmesi yapılmalı ve ağız hastalıkların önlenmesi konusu da dahil edilerek, çocuk diş hekimi tarafından aile eğitimi verilmelidir. İlk dişlerin sürmeye başlamasıyla gece ve sabah beslenmeleri sonrası temiz, ıslak bir tülbent/gazlı bez ile dişlerini silerek temizleyebilirsiniz veya parmak ya da topuz şeklindeki diş fırçalarını alarak diş temizliğine başlayabilirsiniz” tavsiyelerinde bulundu.

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