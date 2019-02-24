İlk Suudi kadın büyükelçi babasından 14 yıl sonra aynı görevde

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'ın Washington'a atadığı ilk kadın büyükelçi Prenses Rima bint Bender bin Sultan bin Abdülaziz Al Suud, eski Washington Büyükelçisi olan babası Bender bin Sultan bin Abdülaziz'den 14 yıl sonra aynı göreve geldi.

Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman, bir zirveye katılmak üzere Mısır'da bulunan babası Kral Selman bin Abdulaziz'in yerine ilk kez kraliyet kararnamesi yayımlayarak, Washington Büyükelçisi kardeşi Halid bin Selman'ın yerine Prenses Rima'yı atadı.

Suudi Arabistan tarihinde büyükelçiliğe atanan ilk kadın olan Prenses Rima, eski Washington Büyükelçisi babası Prens Bender bin Sultan bin Abdulaziz'den beş dönem sonra aynı göreve geldi.

Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu çerçevesinde, kadın haklarıyla ilgili bir takım adımlar atılırken, kadınların istihdam piyasasına katılımının arttırılması hedefleniyor. Prenses Rima'nın ilk kadın büyükelçi olarak atanmasının da bu çerçevede atılan bir adım olduğu ifade ediliyor.

- Diplomat bir aileden gelen Prenses Rima