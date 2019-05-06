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İlk teravih namazında Çamlıca Camii'ne yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 00:31 | Son Güncelleme

RAMAZAN ayının ilk teravih namazı bu gece kılındı.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)-RAMAZAN ayının ilk teravih namazı bu gece kılındı. İstanbulluların teravih namazı için Çamlıca Camii'ne akın etti.

Yeni açılışı yapılan Çamlıca Camii'nde teravih namazı için İstanbulluların ilgisi yoğun oldu. Çamlıca Camii'nde ilk teravih namazını kılmak isteyen İstanbullular, akşam saatlerinden itibaren camiye akın etti. Çamlıca Camii'nin üst katları kadınlar tarafından tamamen dolduruldu. Yatsı ezanının okunmasıyla birlikte Çamlıca Camii'ne gelenler, hem 2019 yılının ilk teravih namazını kıldı, hem de yeni yapılan Çamlıca Camii'nde ilk teravih namazını kılanlar arasında yer aldılar.

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