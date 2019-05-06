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İlk teravihte Eyüp Sultan Camii doldu taştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 01:52 | Son Güncelleme

ON Bir Ayın Sultanı Ramazan, kılınan ilk teravih namazıyla başladı.

Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL,(DHA)-ON Bir Ayın Sultanı Ramazan, kılınan ilk teravih namazıyla başladı. İlk teravih namazında Eyüp Sultan Camii tıklım tıklım doldu.

İlk teravih namazını kılmak için Eyüp Sultan Camii'ne akın eden binlerce kişi camiyi doldurdu. İçeride yer kalmayınca vatandaşların bir kısmı caminin avlusuna serdikleri hasır ve kartonlar üzerinde teravih namazını kıldı. Ramazan ayının gelmesi nedeniyle Eyüp Sultan Camii'nin iki minaresi arasına "Oruç tut, sıhhat bul" yazılı mahya asıldı.

İlk teravihi namazını Eyüp Sultan Cami'nde kılmak için Esenyurt'tan gelen Nurullah İser, "Maneviyatı yüksek bir aydayız. Allah herkesin dualarını kabul etsin" dedi.

Niyazi Demiral ise, "Müslüman alemine hayırlı uğurlu olsun. Nice Ramazanlara ulaştırmayı Rabbim nasip etsin" dedi.

Eyüp Özer de çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Ramazan bereketli aydır. Bereketinden nasiplenmek için buraya geldik" dedi.

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