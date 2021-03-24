İlk tercihi muz değil! Bu maymun acı çiğ köfte yemeden duramıyor

Maymuna daha önce sık sık yediği elma ve muzun yerine iki günde bir çiğ köfte yediriliyor. Çiğ köfteciye getirilen maymun kendisine ikram edilen çiğ köftelerden afiyetle yiyor. Çiğ köfteyi çok seven maymunu gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemiyor. Felek Saygı isimli vatandaş, Beybi’nin acı çiğköfteyi ilk yediği günden beri hayranı olduğunu ve iki günde bir çiğ köfteciye geldiklerini söyledi.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLUYOR

Felek Saygı, “Kendisi 3 aylık olduğu için elma ile besliyorduk. Evde çiğ köfte yoğurduk. Beybi de yoğurduğumuz zaman gelip içinden alıp kaçması ilgimizi çekti. Köfteyi aldı kaçtı gitti. Acı çiğ köfteyi bir köşede oturdu yedi. Ondan sonra bir daha geldi aldı. Biz de buna ilgisiz kalmadık, önüne 1 porsiyon yaptık indirdik. Tabağın bittiğini gördük, şaşırdık. Çiğ köfte Adıyaman’ın tescilli yemeği olduğu için hafta 1 defa yaparız. Beybi’yi çiğ köfteyi yediğini gördükten sonra iki günde bir getiriyoruz, sürekli de yiyor. Görenler çok şaşırıyor. İnternete attığımızda bayağı bir beğeni geldi, yorumlar geldi, çok şaşırdılar” dedi.