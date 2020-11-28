MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İlk tesettürlü model Halima Aden 'Bana göre değil' diyerek bıraktı

İlk tesettürlü model Halima Aden 'Bana göre değil' diyerek bıraktı

28.11.2020 09:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk tesettürlü model olarak bilinen Somali asıllı ABD'li manken Halima Aden, bu sektörde çalışmanın kendisini dini inançlarından taviz vermeye zorladığını söyleyerek artık defilelere çıkmayacağını duyurdu.

18 yaşındayken Minnesota'da bir güzellik yarışmasına başörtüsüyle çıktıktan sonra ünlenen Aden, "Koronavirüs salgını bana Müslüman bir kadın olarak durup değerlerimi düşünme fırsatı verdi" dedi.

01

Kenya'da bir mülteci kampında doğan ve altı yaşında ABD'ye gelen 23 yaşındaki Aden, modellik yapmanın dini inançlarına aykırı olduğunu söyledi ve "Tesettürlü olmak, benim için gerçek anlamda inişli-çıkışlı bir yolculuk oldu. Riske attıklarımdan çok fırsatlara odaklandığım için sadece kendimi suçluyorum" diye konuştu.

02

"DEFİLELERDEN SONRA OTEL ODALARINDA AĞLADIM"

Defileler nedeniyle birçok kez namazlarını kaçırdığını, podyumda başörtüsü takamadığı durumlarda başını kumaşlarla örtmek zorunda kaldığını belirten Aden, "Bazı defilelerden sonra otel odalarında hıçkırarak ağladım. Bu ben değildim" dedi.

03

ADEN ÜNLÜ DERGİLERE KAPAK OLDU

Minnesota'daki yarışmadan sonra IMG modelleri arasına katılan Aden, Rihanna'nın Fenty Beauty ve Kanye West'in Yeezy markaları için modellik yapmıştı. Aden; British Vogue, Vogue Arabia ve Atture dergilerine kapak olmuştu.

04

Halima Aden

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
vallaha birçok süslüman kadından daha edepli ve dini kurallara uygun gitiniyormuş
ya tesetturun ne oldugunu bilmiyoruz yada moda nedir bilmiyoruz. iki zit dusunce bir araya geldi

En Çok Okunan Haberler

İzmir Büyükşehir Belediye binası için yıkım kararı

İzmir Büyükşehir Belediye binası için yıkım kararı

Türk SİHA ve İHA'lar eski Yunan ajanını korkuttu

Türk SİHA ve İHA'lar eski Yunan ajanını korkuttu

RTÜK'ten lisans hamlesi: Tidal'e erişim engellendi

RTÜK'ten lisans hamlesi: Tidal'e erişim engellendi

Sibel Tüzün Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti!

Sibel Tüzün Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti!

Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yeni iddianame kabul edildi

Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yeni iddianame kabul edildi

Bütçe görüşmesine Fuat Oktay-Garo Paylan tartışması damga vurdu

Bütçe görüşmesine Fuat Oktay-Garo Paylan tartışması damga vurdu

İlginizi Çekebilir

Bir adamla öpüştüğü anlar paylaşıldı! Şoke eden iddia

Bir adamla öpüştüğü anlar paylaşıldı! Şoke eden iddia

Oben büyüdü! İç çamaşırlı pozu olay oldu

Oben büyüdü! İç çamaşırlı pozu olay oldu

Olay sahneler! 'İyi öpüştüğümü biliyorum'

Olay sahneler! 'İyi öpüştüğümü biliyorum'

Asya'nın şoke eden planı! 'Ali'nin yaşamasına izin veremezdim'

Asya'nın şoke eden planı! 'Ali'nin yaşamasına izin veremezdim'

Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Ünlülerin huzur bulduğu orgazm tarikatı gündemde! Olay detaylar

Ünlülerin huzur bulduğu orgazm tarikatı gündemde! Olay detaylar

Diğer Haberler

Malin Andersson Noel ruhuna erken girdi

Noel ruhuna erken girdi

Yasemin Şefkatli'nin İSPARK'a ödediği para şaşırttı

İSPARK'a ödediği para şaşırttı!

Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? 27 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta’da kazanan ve elenen yarışmacılar kimler?

Gelinim Mutfakta'da elenen belli oldu

Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda'dan kim elendi? Doya Doya Moda 27 Kasım Cuma sonuçları

Doya Doya Moda'da kazanan belli oldu

Nusret, Maradona'nın masasını rezerve etti

O masayı Maradona için rezerve etti!

Uyanış Büyük Selçuklu dizisine flaş transfer! İsmail Ege Şaşmaz kadroya katıldı

Uyanış Büyük Selçuklu'ya flaş transfer!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.