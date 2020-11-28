İlk tesettürlü model Halima Aden 'Bana göre değil' diyerek bıraktı

18 yaşındayken Minnesota'da bir güzellik yarışmasına başörtüsüyle çıktıktan sonra ünlenen Aden, "Koronavirüs salgını bana Müslüman bir kadın olarak durup değerlerimi düşünme fırsatı verdi" dedi.

Kenya'da bir mülteci kampında doğan ve altı yaşında ABD'ye gelen 23 yaşındaki Aden, modellik yapmanın dini inançlarına aykırı olduğunu söyledi ve "Tesettürlü olmak, benim için gerçek anlamda inişli-çıkışlı bir yolculuk oldu. Riske attıklarımdan çok fırsatlara odaklandığım için sadece kendimi suçluyorum" diye konuştu.

"DEFİLELERDEN SONRA OTEL ODALARINDA AĞLADIM"

Defileler nedeniyle birçok kez namazlarını kaçırdığını, podyumda başörtüsü takamadığı durumlarda başını kumaşlarla örtmek zorunda kaldığını belirten Aden, "Bazı defilelerden sonra otel odalarında hıçkırarak ağladım. Bu ben değildim" dedi.

ADEN ÜNLÜ DERGİLERE KAPAK OLDU

Minnesota'daki yarışmadan sonra IMG modelleri arasına katılan Aden, Rihanna'nın Fenty Beauty ve Kanye West'in Yeezy markaları için modellik yapmıştı. Aden; British Vogue, Vogue Arabia ve Atture dergilerine kapak olmuştu.