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İlk test sürüşlerini başarıyla tamamladı! 'Dünyanın en hızlı kara tabanlı ulaşım teknolojisi olacak'

23.01.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hyperloop teknolojisine büyük yatırımlar yapılmaya devam ediyor. Çin'in yeni hyperloop treni ilk test sürüşlerini başarıyla tamamladı. Proje planlandığı gibi giderse, tren dünyanın en hızlı yer tabanlı ulaşım teknolojisi olacak. Nihai amaç ise ultra hızlı bu trenle 1000 km/s hızla yolcuları veya kargoları taşımak.

İlk test sürüşlerini başarıyla tamamladı! 'Dünyanın en hızlı kara tabanlı ulaşım teknolojisi olacak'

2012'den beri var olan bir fikir olan hyperloop teknolojisine yapılan yatırımlara bir yenisi daha eklendi. Bu kez adres ise Çin oldu. Çin'in yeni hyperloop treni ilk test sürüşlerini başarıyla atlattı. Çin'in hyperloop'u ilk test sürüşlerini tamamlayarak ultra hızlı kara taşımacılığı yarışında bir avantaj daha yakaladı.

SAATTE 50 KM HIZA ULAŞTI

Interesting Engineering'in South China Morning Post'un haberine dayanarak derlediği bilgilere göre; Söz konusu tren, Şanşi eyaletindeki Datong şehrinde yapılan üç test çalışmasında, test hattında saatte 50 km hıza ulaştı.

hyperloop

Yeni nesil trenin nihai amacının ise yolcuları ve kargoları saatte 1.000 km hızla taşımak olarak belirtildi.

"DÜNYANIN EN HIZLI YER TABANLI ULAŞIM TEKNOLOJİSİ"

Proje planlandığı gibi giderse, tren dünyanın en hızlı kara tabanlı ulaşım teknolojisi olacak. Trenin test edildiği tesis, Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi Kurumu (CASIC) tarafından inşa edilip işletiliyor. CASIC, ilk birkaç denemede her şeyin yolunda gittiğini söyledi.

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Ancak denemeler için elde olan mevcut tüp sadece 2 km uzunluğunda. Önümüzdeki birkaç yıl içinde bunun 60 km'ye uzatılması bekleniyor.

Çin, toplam uzunluğu 42 bin km aşan, şu anda dünyanın en büyüğü olan yüksek hızlı demiryolu ağını işletiyor. Hükümetin önümüzdeki iki yıl içinde trenlerinin maksimum hızını saatte 400 km'ye çıkarmak gibi iddialı bir planının da mevcut olduğu söyleniyor. Bu nedenle, Çin'in hyperloop teknolojisine büyük yatırımlar yaptığı belirtiliyor.

2012'DEN BERİ VAR OLAN BİR FİKİR

SpaceX'in kurucusu ünlü milyarder Elon Musk, "hyperloop" fikrini ilk olarak 2012'de ortaya attı ve bu fikri hayata geçirmek için The Boring Company'yi kurdu. Daha sonra Virgin Galactic'in kurucusu Richard Branson, kendi hyperloop şirketi Hyperloop One ile 'ben de varım' dedi.

Ancak o zamandan beri, her iki şirket de teknik zorluklar ve mali yüklerle boğuşuyor. Bakalım Çin bu işin üstesinden gelebilecek mi?

(Fotoğraflar: iStock, CASIC)

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Çin tren

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