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İlk Türk Atom Mühendisi Millet Kıraathanesi’nde anlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 14:16 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi’nin tarihi ve kültürel mirası yeniden ayağa kaldırma adına en önemli projelerinden olan Kedili Tekke Millet Kıraathanesi’nde Prof.

İlk Türk Atom Mühendisi Millet Kıraathanesi’nde anlatıldı

Osmangazi Belediyesi’nin tarihi ve kültürel mirası yeniden ayağa kaldırma adına en önemli projelerinden olan Kedili Tekke Millet Kıraathanesi’nde Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre’nin hayatı anlatıldı.
Muradiye’deki Kedili Tekke Millet Kıraathanesi’nde düzenlenen söyleşide ilk Türk Atom Mühendisi ve Yazar Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre’nin bilinen, bilinmeyen yönleri ele alındı. Konuşmacı Doç. Dr. Hasan Basri Öcalan yönetiminde gerçekleşen söyleşiye, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu ile öğrenciler katıldı.
Doç. Dr. Hasan Basri Öcalan, Ahmet Yüksel Özemre’nin kitaplarını tüm gençlerin okuması gerektiğini ifade ederek, “Hem bilim insanı hem de sanatçı olan Özemre, gerçek bir Üsküdarlı idi. Fizik çalışmalarının yanı sıra kültür alanında yaptığı çalışmalarla bizlere örnek olmuştur. Kullanmış olduğu üslup tarzı ile hepimizin kalbine dokunan Ahmet hoca, samimiyetle idealize edilmiş bir dünyaya ait hatıralarını Üsküdar’da Bir Attar Dükkanı adlı kitabına yansıtmıştır. Ebru sanatının duayeni Mustafa Düzgünman’a ait attar dükkanı ve çevresindeki kişilerle ilgili olayların anlatıldığı kitap, aynı zamanda yazarlar birliği tarafından 1996 yılında hatırat dalı birinciliği almıştır” dedi.
Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen kitap okuma etkinliklerinin tüm gençlere fayda sağlayacağını belirten Öcalan, kapılarını açtığı için Başkan Mustafa Dündar’a teşekkür etti.

İlk Türk Atom Mühendisi Millet Kıraathanesi’nde anlatıldı

İlk Türk Atom Mühendisi Millet Kıraathanesi’nde anlatıldı

İlk Türk Atom Mühendisi Millet Kıraathanesi’nde anlatıldı

İlk Türk Atom Mühendisi Millet Kıraathanesi’nde anlatıldı

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