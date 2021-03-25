İlk tweet'i 2,9 milyon dolara alan Türk asıllı CEO, Sina Estavi BBC’ye konuştu: Fiyatının gelecekte ne olacağını kim bilebilir?

Malezya merkezli Bridge Oracle'ın CEO'su olan Estavi, BBC'ye açıklamasında "Bu bir dijital varlık olarak insanlık tarihinin bir parçası. Bundan 50 yıl sonra insanlık tarihinin ilk tweet'inin fiyatının ne olacağını kim bilebilir" dedi.

29 yaşındaki Estavi, satın aldığı tweet'i Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosuna benzetti.

Estavi şöyle devam etti:

"Bu, yükselişte olan bir piyasa ve daha yeni başlıyor. Tüm dijital sanat formları, müzik, fotoğraf, video tweet ve blog paylaşımları NFT olarak alınıp satılabiliyor."

'SOSYAL MEDYADA YARATTIĞI ETKİ'

Malezya vatandaşı olan Estavi, yatırımcıları ve iş arkadaşlarının bu alımı takdir ettiğini belirterek "Çünkü bu NFT'nin değeriyle gelecekteki fiyatını ve sosyal medyada yarattığı etkiyi biliyorlar" dedi.

Sina Estavi, ödediği para karşılığında Dorsey'nin "Just setting up my twttr" (Twitter'ımı kuruyorum) dediği tweet'in meta verilerini ve dijital imzalı sertifikasını alacak.

Estavi'nin en yüksek fiyatı vererek satın aldığı tweet'ten elde edilen gelir Doğu Afrika'daki yoksullara yardım eden Give Directly adlı kuruluşa bağışlanacak.