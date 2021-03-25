İlk tweeti 2,9 milyon dolara alan Türk asıllı CEO, Sina Estavi BBC’ye konuştu: Fiyatının gelecekte ne olacağını kim bilebilir?

Twitter CEO'su Jack Dorsey'nin 15 yıl önce platformu kurarken attığı ilk tweeti NFT olarak 2,9 milyon dolara satın alan Türk asıllı iş insanı Sina Estavi akıllı bir yatırım yaptığını söyledi.

Malezya merkezli Bridge Oracle'ın CEO'su olan Estavi, BBC'ye açıklamasında "Bu bir dijital varlık olarak insanlık tarihinin bir parçası. Bundan 50 yıl sonra insanlık tarihinin ilk tweetinin fiyatının ne olacağını kim bilebilir" dedi.

29 yaşındaki Estavi, satın aldığı tweeti Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosuna benzetti.

Estavi şöyle devam etti:

"Bu, yükselişte olan bir piyasa ve daha yeni başlıyor. Tüm dijital sanat formları, müzik, fotoğraf, video tweet ve blog paylaşımları NFT olarak alınıp satılabiliyor."

'Sosyal medyada yarattığı etki'

Malezya vatandaşı olan Estavi, yatırımcıları ve iş arkadaşlarının bu alımı takdir ettiğini belirterek "Çünkü bu NFT'nin değeriyle gelecekteki fiyatını ve sosyal medyada yarattığı etkiyi biliyorlar" dedi.

Sina Estavi, ödediği para karşılığında Dorsey'nin "Just setting up my twttr" (Twitter'ımı kuruyorum) dediği tweet'in meta verilerini ve dijital imzalı sertifikasını alacak.