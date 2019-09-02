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İlk uçuş dersinde eğitmeni bayıldı, uçağı tek başına indirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 15:10 | Son Güncelleme

Batı Avustralya’nın Perth kentinde, ilk uçuş eğitimini alan Max Sylvester, ilk derste eğitmeninin fenalaşması üzerine uçağı başarılı bir şekilde indirmeyi başardı.Batı Avustralya’nın Perth kentinde, ilk uçuş eğitimi alan 28 yaşındaki Max Sylvester, ilk dersinde hayatının dersini aldı.

Batı Avustralya’nın Perth kentinde, ilk uçuş eğitimini alan Max Sylvester, ilk derste eğitmeninin fenalaşması üzerine uçağı başarılı bir şekilde indirmeyi başardı.
Batı Avustralya’nın Perth kentinde, ilk uçuş eğitimi alan 28 yaşındaki Max Sylvester, ilk dersinde hayatının dersini aldı. Max Sylvester adlı öğrencinin ilk dersinde Robert Mollard adlı eğitmeni fenalaştı. Eğitmeninin fenalaşması üzerine kuleye imdat sinyali gönderen Sylvester, daha ilk dersi olmasına rağmen kulenin de yardımı ile uçağı Jandakot Havalimanına başarılı bir şekilde indirmeyi başardı.
Daha sonra yayınlanan konuşma kayıtlarına göre Max Sylvester kuleye “Pilot üzerime yığıldı. Doğrultmaya çalışıyorum ama olmuyor” ifadelerini kullanırken, kuledeki görevli de öğrenciye “Daha önce Cessna tipi uçak kullandın mı” dedi. “İlk dersim” yanıtını veren Max Sylvester, yaklaşık bir saatlik uçuşun ardından uçağı başarılı bir şekilde indirmeyi başardı.
İniş sırasında havalimanında ambulans ve itfaiye ekipleri hazır bekletildi. Eğitmen hastaneye kaldırıldı.

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