İlk Uçuş Heyecanı

Mersin Akdeniz Belediyesi, sınırları içerisinde yer alan dezavantajlı grupları uçuşla tanıştırdı. Bölge halkı "Microlight" denilen hafif hava aracıyla bir hafta boyunca uçuşlar yaptı.
Fikir emekli bir zabıta olan Mehmet Akyürek'in oğlundan gelmiş: "Oğlum sivil havacılık yüksek okulu mezunu. 'Böyle bir fikrim var, Sayın Belediye Başkanımız ile (Mustafa Muhammet Gültak) paylaşırsak gençlerimiz ufku genişler, sivil havacılığa karşı merak uyandırırız.' dedi. Biz de bunu Sayın Başkanımız ile paylaştık."
Akyürek'e göre projenin temel bir amacı var: "Dezavantajlı bölge olarak düşündük biz Akdeniz ilçesi sınırları içerisindeki mahallelerimizi. Özellikle burayı seçtik çünkü burası her anlamda hizmete aç. Hizmete muhtaç insanların toplandığı bir alan. Tarımla uğraşan insanlar, fabrika işçileri var. Hedefimiz bu; dezavantajlı ailelerin çocuklara uçma sevgisini hissettirmek, onları sivil havacılığa yönlendirmek, özgüvenlerini sağlamak."
İlk kez uçuşla tanışan çocuklar mutlu.
Narin Naz Sakar: Çok eğlenceliydi, ilk bindiğimde karnıma ağrılar girdi, çok heyecanlıydı, karmaşık duygular içindeydim. Uçak kalkmaya başlayınca birden korku sardı ama çok eğlenceliydi.
Eylül Gümüş: ilk bindiğimde biraz heyecanlandım, korktum. Binince anladım nasıl olduğunu, yeniden uçmak çok isterim.
Elif Nur Sönmez: İlk başta çok korktum ama uçunca hissettim, çok güzeldi. Korkumu yendim, çok güzel bir uçuş oldu bu.
Microlight ile sadece çocuklar uçmadı. "Engelliler derneğinden de gelenler oldu. Lösemi hastası insanlar da geldi. Yoldan geçen 70 yaşının üstündeki birkaç çiftimizi de uçurduk."
Projeyi Akdeniz Beledeyesi ile birlikte yürüten Hava Sporları Federasyonu Microlight Branş Başkanı Lütfi Yüzüak, hava aracıyla ilgili VOA Türkçe'ye bilgi verdi: "Tescile tabi olan, çok hafif hava araçlarından biridir. Maksimum kalkış ağırlığı yeni mevzuatla 450 kilodan 750 kiloya yükseltilen, iki kişilik bir hava aracıdır."
Yüzüak Microlight'ın son derece güvenli bir araç olduğunu söylüyor: "Genellikle bütün hava araçları çok güvenlidir. Bizim kullandığımız hava aracının en büyük özelliği, kanat yapısının yukarıda, ağırlık merkezinin aşağıda olmasından dolayı, motoru kapattığımız zaman bile süzülme oranı doğrultusunda uçuş yapabilme kabiliyetine sahip olmasıdır. İniş yapabilecek bir bölge üzerindeyseniz motor arızası olsa bile inebilirsiniz. Acil durum paraşütümüz de var. Bu paraşüt 450 kilo ve üstünü taşıyabiliyor. Önce hava aracını emniyete alıyor, biz de içinde olduğumuz için bizi de emniyete almış oluyor."
Okuyucu Yorumları 0 yorum