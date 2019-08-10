İlk Uçuş Heyecanı

Mersin Akdeniz Belediyesi, sınırları içerisinde yer alan dezavantajlı grupları uçuşla tanıştırdı. Bölge halkı "Microlight" denilen hafif hava aracıyla bir hafta boyunca uçuşlar yaptı.

Fikir emekli bir zabıta olan Mehmet Akyürek'in oğlundan gelmiş: "Oğlum sivil havacılık yüksek okulu mezunu. 'Böyle bir fikrim var, Sayın Belediye Başkanımız ile (Mustafa Muhammet Gültak) paylaşırsak gençlerimiz ufku genişler, sivil havacılığa karşı merak uyandırırız.' dedi. Biz de bunu Sayın Başkanımız ile paylaştık."

Akyürek'e göre projenin temel bir amacı var: "Dezavantajlı bölge olarak düşündük biz Akdeniz ilçesi sınırları içerisindeki mahallelerimizi. Özellikle burayı seçtik çünkü burası her anlamda hizmete aç. Hizmete muhtaç insanların toplandığı bir alan. Tarımla uğraşan insanlar, fabrika işçileri var. Hedefimiz bu; dezavantajlı ailelerin çocuklara uçma sevgisini hissettirmek, onları sivil havacılığa yönlendirmek, özgüvenlerini sağlamak."

İlk kez uçuşla tanışan çocuklar mutlu.

Narin Naz Sakar: Çok eğlenceliydi, ilk bindiğimde karnıma ağrılar girdi, çok heyecanlıydı, karmaşık duygular içindeydim. Uçak kalkmaya başlayınca birden korku sardı ama çok eğlenceliydi.