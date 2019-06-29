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İlk uçuşunu yaptı... 'Eren’in adı artık semalarımızda hür ve özgür'

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 21:40 | Son Güncelleme

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Eren Bülbül’ün adını taşıyan SİHA’nın ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu.

İlk uçuşunu yaptı... 'Eren’in adı artık semalarımızda hür ve özgür'

Trabzon’un Maçka ilçesinde şehit olan Eren Bülbül’ün adı Türkiye’nin ilk yerli ve milli SİHA’sı Bayraktar TB2’lerden birine verildi. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı Twitter’dan şehit Eren Bülbül’ün isminin verildiği SİHA’nın fotoğraflarını paylaşarak, TB2 SİHA’nın ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu.

Selçuk Bayraktar yaptığı paylaşımda, “Aziz şehidimiz Eren’in adını taşıyan Bayraktar TB2 SİHA bugün ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Eren’in adı artık semalarımızda hür ve özgür” ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
eren bülbül SİHA

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