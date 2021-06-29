HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İlk ve ikinci dozda farklı Covid aşıları olmak 'iyi bir koruma sağlıyor'

İlk ve ikinci dozda farklı Covid aşıları olmak 'iyi bir koruma sağlıyor'

29.06.2021 01:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, ilk ve ikinci dozda iki farklı marka Covid-19 aşısı olmak koronavirüse karşı iyi bir koruma sağlıyor.

İlk ve ikinci dozda farklı Covid aşıları olmak 'iyi bir koruma sağlıyor'

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, ilk ve ikinci dozda iki farklı marka Covid-19 aşısı olmak koronavirüse karşı iyi bir koruma sağlıyor.

Com-Cov araştırmasında, iki doz Pfizer, iki doz AstraZeneca ve birinin ardından diğer aşının olunması incelendi.

Araştırmadaki tüm kombinasyonlar işe yaradı ve bağışıklık sistemini geliştirdi.

Uzmanlar bu bilgenin aşılama kampanyalarında esneklik sağlayabileceğini belirtiyor.

Deneme aynı zamanda, iki doz AstraZeneca aşısı olanların, sonbahar aylarında üçüncü doz farklı bir aşı olmaları halinde, bağışıklık sistemlerinin hastalığa karşı daha güçlü bir tepki verebileceğini ortaya koydu.

Bazı ülkeler şimdiden birinci ve ikinci dozda farklı aşılar uyguluyor. İspanya ve Almanya, ilk dozu AstraZeneca aşısı olan gençlere ikinci doz olarak Pfizer ve Moderna aşılarını uyguluyor.

İki doz aşı olunması, en kapsamlı korunmanın elde edilebilmesi ve vücudun antikor üretip T hücrelerinin Covid'e engelleyip öldürmeleyi öğrenmesi açısından önemli.

50 yaşın üzerindeki 850 gönüllüye dört hafta arayla iki doz aşının uygulandığı deneyde alınan sonuçlar şöyle;

  • Astra Zeneca'dan sonra Pfizer yapılması, Pfizer'dan sonra AstraZeneca yapılmasına kıyasla daha çok antikor ve T hücresi tepkisi ortaya çıkarttı
  • Bu iki karışım da iki doz AstraZeneca'ya kıyasla daha çok antikor üretilmesini sağladı
  • En çok antikor iki doz Pfizer aşısıdan sonra, en yüksek T hücresi tepkisi ise AstraZeneca'dan sonra Pfizer aşısının yapılmasıyla oluştu.

Araştırmaya liderlik eden Oxford Üniversitesi'nden Prof. Matthew Snape, bulguların İngiltere're bir kişiye iki doz aynı aşı yapılması politikasını olumsuz etkilemediğini söyledi ve "İki aynı aşı dozunun 8 elü 12 hafta arayla yapılmasının, Delta varyantı da dahil ağır hastalık ve hastaneye yatışlara karşı çok etkili olduğunu zaten biliyoruz" dedi.

Snape, yeni sonuçların dozların karıştırılmasının da etkili olduğunu gösterdiğini vurguladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 temmuz sonrası düğünler nasıl olacak?1 temmuz sonrası düğünler nasıl olacak?
ABD'de filmleri aratmayan olay: Alzheimer hastası adam 12 yıllık eşine tekrar aşık oldu!ABD'de filmleri aratmayan olay: Alzheimer hastası adam 12 yıllık eşine tekrar aşık oldu!
Tedbirleri artırmışlardı! "Öncekilerden daha kötü olacak"Tedbirleri artırmışlardı! "Öncekilerden daha kötü olacak"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ağrı Dağı'na tırmanan dağcıların ayı korkusu kamerada: Kabus dolu dakikalar yaşadık

Ağrı Dağı'na tırmanan dağcıların ayı korkusu kamerada: Kabus dolu dakikalar yaşadık

İki ülke arasında tehlikeli gerginlik! 50 bin asker konuşlandı

İki ülke arasında tehlikeli gerginlik! 50 bin asker konuşlandı

Eski eşinden yardım istedi! "Bizi buradan aldır"

Eski eşinden yardım istedi! "Bizi buradan aldır"

Kerimcan Durmaz makyajsız yakalandı! Görenler tanıyamadı

Kerimcan Durmaz makyajsız yakalandı! Görenler tanıyamadı

Saldırı sonrası ABD'ye sert tepki!

Saldırı sonrası ABD'ye sert tepki!

Ülkede alarm veren gelişme! Hızla yayılıyor, kapanmaya gittiler

Ülkede alarm veren gelişme! Hızla yayılıyor, kapanmaya gittiler

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

2 çocuk babası adam hayatını kaybetti

2 çocuk babası adam hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bir imzayla tüm birikimini kaybetti

Bir imzayla tüm birikimini kaybetti

Mutlaka çıplak şekilde kontrol edin

Mutlaka çıplak şekilde kontrol edin

Valilik duyurdu: Kamyondan açılan ateşe karşılık verildi, 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Valilik duyurdu: Kamyondan açılan ateşe karşılık verildi, 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.