İlk ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı başvuruları ne zaman? Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

İlk ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı başvuruları ile ilgili beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapıldı. Konuya ilişkin uygulama kılavuzu bakanlığın internet sitesinde paylaşıldı. Peki İlk ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı başvuruları ne zaman? İlk ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Konuya dair bilgileri sizler için derledik.

İLK VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı.

Adaylar sınav başvurularını, 21 Nisan-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapabilecekler.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzda resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik yapılacak olan bursluluk sınavı ile ilgili usul ve esaslar da bulunuyor.

İLK VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

4 Eylül 2022'de yapılacak sınavın başvuruları 21 Nisan 2022 ile 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacak.

