İlk Yardım Hayat Kurtarır

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Acil Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Emel Erkuş Sirkeci, ilk yardım ile ilgili bilgi verdi. İlk yardımda önceliğin kişileri korumak ve zarar vermemek olduğunu, buna göre de ilk yardım bilmeyen ve ilk yardım eğitimi almayan kişilerin ilk yardım müdahalesinde bulunmaması gerektiğini belirtirken, kişilerin ilk olarak yapması gerekenin acil yardım numarasını arayarak yardım istemesi gerektiğini belirtti.

İlk yardım mutlaka bir sağlık kuruluşunda devam etmeli

İlk yardımın kişilerin bir kaza sonucu yaralanma durumunda yine kişilerde ağırlaşmış kalıcı sakatlıkların oluşması veya muhtemel bir ölümü engellemek amacıyla olay yerindeki imkanlardan yararlanılarak yapılan tedavi olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Emel Erkuş Sirkeci, bu tedavinin mutlaka bir sağlık kuruluşunda devam etmesi gerektiğini belirtti. İlk yardımın öneminin kişilerde oluşabilecek sakatlıkları engelleme ve hayat kurtarma olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Emel Erkuş Sirkeci, ilk yardıma herkesin doğduğu andan itibaren her an her yerde ihtiyaç duyulabileceğini belirtti. Yrd. Doç. Dr. Emel Erkuş Sirkeci sözlerine şöyle devam etti: “Yaralanma, kanama, boğulmalar, yabancı cisim aspirasyonları, afetler, depremler, trafik kazaları, kedi köpek ısırmaları gibi günlük hayatta karşı karşıya kaldığımız ve çaresiz hissettiğimiz anlarda ilk yardıma ihtiyaç duyulabilinir”dedi.

Dikkat edilmesi gerekenler

İlk yardım uygulamaları ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Emel Erkuş Sirkeci, ilk yardımda önceliğin kişilere zarar vermemek olduğunu belirtti. Buna göre de ilk yardım bilmeyen ve ilk yardım eğitimi almayan kişilerin ilk yardım müdahalesinde bulunmaması gerektiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Emel Erkuş Sirkesi, ilk yardım bilmeyen kişilerin yanında yaşanacak herhangi bir ani hastalık veya kaza anında ilk olarak yapması gerekenin acil yardım numarasını araması ve yardım istemesi gerektiğini belirtti. Yrd. Doç. Dr. Emel Erkuş Sirkeci sözlerine şöyle devam etti: “Ambulans çağrılmadan gelmez. Yani onlara kaza veya bir yaralanma olduğunu bildirmeniz gerekir. Bu bildirimi yaparken sakin olmalı ve hastanın durumu düzgün bir şekilde anlatmalı, bulunduğu yeri mutlaka eğer adresi tam bilmiyorsak belli belirteçleri kullanarak anlatmamız gereklidir. Bu bildirimi yaptıktan sonra da mümkün olduğunca telefonumuzu geri aranma durumu için meşgul etmemeliyiz. Eğer olay hakkında bilgimiz varsa bunu da mutlaka aktarmalı ve ambulansın giremeyeceği bir lokasyonda ise mutlaka etrafımızdan bir kişiyi bize en yakın mesafede tutarak ambulansı karşılamasını sağlamalıyız” dedi.

İlk yardımda yapılan hatalar

İlk yardım uygulamalarında en çok yapılan hataları anlatan Yrd. Doç. Dr. Emel Erkuş Sirkeci, yerde yatan her hastayı kişilerin tam değerlendirmeden hemen kalp masajı yapmak gibi hataya düştüğünü belirtti. Suda boğulma durumlarında ise kişiyi baş aşağıya çevirme gibi yanlış bir müdahale yapıldığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Emel Erkuş Sirkeci, tam değerlendirme yapılmadan kalp masajlarının da suda boğulma yaşayan kişilere yapılan başı aşağıya çevirme müdahalesinin de doğru olmadığını ve yapılmaması gerektiğini belirtti. Yrd. Doç. Dr. Emel Erkuş Sirkeci sözlerine şöyle devam etti: “Yanıklarda yanık alanına buz koymak, reçel ya da diş macunu sürmek. Akrep ya da böcek sokmalarında o bölgeyi dağlama, emme, baygın yatan hastanın üzerine su, kolonya dökmek, kanayan yaraya tütün basmak gibi durumlar yanlıştır ve yapılmaması gerekmektedir” dedi.

Emel Erkuş Sirkeci: “İlk Yardım Hayat Kurtarır”

İlk yardımı doğru ve düzgün yapmak için kişilerin dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Emel Erkuş Sirkeci, öncelikle sakin kalmak gerektiğini belirtti. İlk yardım eğitimi veya sertifikası olan kişilerin mutlaka bildiklerini uygulaması gerektiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Emel Erkuş Sirkeci, bu arada bir kişinin acil yardım numarasını arayarak ambulans ve profesyonellerin olay yerine gelmesini sağlaması gerektiğini belirtti. Yrd. Doç. Dr. Emel Erkuş Sirkeci sözlerine şöyle devam etti: “İlk yardım eğitimi almış herkes ilk yardım uygulayabilir. Bu başta bir insanlık görevidir ama ilk şart ise bilmeyen kişilerin uygulamamasıdır. Bilinçsiz ilk yardım uygulamaları nedeni ile birçok kişi sakat kalmakta veya ölmektedir. Sonuçta ilk yardım ve uygulamaları uçsuz bucaksız bir konudur. Unutmayalım ki ilk yardım hayat kurtarır. Ambulans çağrılmadan gelmez, onlara kaza veya bir hasta olduğu mutlaka bildirilmedir. İlk yardımı bilmiyorsak uygulamayalım, bir an önce öğrenelim, eğitimini alalım” dedi.