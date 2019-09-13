"İlk yardımda ayrımcılığa geçit yok"

İSTANBUL (AA) - İlk yardımda farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan "Dünya İlk Yardım Günü"nde bu yıl "Ayrımcılık ve Dışlanma Yapmadan Herkes için İlk Yardım" teması anlatılacak.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada, her yıl eylül ayının ikinci cumartesi günü tüm dünyada kutlanan "Dünya İlk Yardım Günü" etkinliklerinin bu yıl 14 Eylül Cumartesi, "Ayrımcılık ve Dışlanma Yapmadan Herkes için İlk Yardım" temasıyla kutlanacağı bildirildi.

Bu sene küresel farkındalığı da kapsayan temanın, özellikle dezavantajlı gruplar, yeti kaybı olan kişiler, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, mahkumlar, öksüz ve yetimler, yerinden edilmiş kişiler, göçmenler, mülteciler gibi grupların ilk yardım eğitimine erişim hakkının sağlanması ve ulaşılabilir ilk yardım eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi olarak belirlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Küresel tema kapsamında ilk yardım eğitimleriyle toplumun her kesimine ulaşmayı amaçlayan Türk Kızılay, bu yıl, bedelli askerlik programına katılım sağlayan herkese ilk yardım farkındalık eğitimleri de verecek. Aynı zamanda suça itilmiş çocuk, eğitim evinde kalan çocuklarla birlikte koruma altına alınmış olan çocuklara da ilk yardım konusunda farkındalık eğitim programları hayata geçirilecek."