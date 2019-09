"İlk yardımda ayrımcılığa geçit yok"

Hayat kurtarmadaki kritik rolünü ön planda tutarak, 2000 yılından bu yana ilk yardım eğitimi vermeye başlayan Türk Kızılay'ın, o günden bu yana toplumun gerek iş güvenliği, gerekse afet ve acil durumlara yönelik bilinçlendirilmesi için 250 binden fazla kişiye ilk yardım eğitimi verdiği vurgulandı.

Türk Kızılay'ın, bu yılın ilk 6 aylık döneminde 183 bin 650 kişiye ulaşarak, yüz yüze ilk yardım eğitimi verdiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Kızılay, 24 ilde 30 ilk yardım eğitim merkezi, 16 toplum merkezi, Genç Kızılay Teşkilatı İlk Yardım Akran Eğitimcileri ile toplumun her kesimine ilk yardım eğitimi konusunda destek veriyor. Kızılay'ın da üyesi olduğu Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ise her yıl 100 ülkede 16 milyondan fazla kişiyi hayat kurtarıcı olarak eğitiyor. Türk Kızılay aynı zamanda Küresel İlk Yardım Referans Merkezi ve Avrupa İlk Yardım İşbirliği Ağının Yürütme Komitesinde de yer alıyor. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu ile birlikte geliştirilen global ilk yardım mobil uygulaması (First Aid) IOS ve Android mağazalarından indirilebilecek. Uygulama içerisinde hayatınızı kolaylaştıracak hemen her ilk yardım başlığına ilişkin kapsamlı bilgi yer alıyor."