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İlk yarışında şampiyon olup tarih yazdı

18.11.2018 17:22 | Son Güncelleme

15 yaşındaki Türk motosiklet yarışçısı Can Öncü, ilk kez çıktığı Moto3 yarışında varış çizgisini ilk gören isim oldu.

İlk yarışında şampiyon olup tarih yazdı

Öncü, bu zaferiyle Moto3'ün en genç şampiyonu unvanını da aldı.Türk motosiklet yarışçısı Can Öncü, Valencia'daki Ricardo Tormo pistinde düzenlenen Moto3'ün son etabını kazanan isim oldu. 15 yaşındaki Öncü, kariyerinde ilk kez çıktığı Moto3 yarışını şampiyonlukla tamamladı.

Öncü bu zaferi ile ayrıca Moto3'ün tarihinin en genç şampiyonu olarak kayıtlara geçti. Bu rekoru, 2008 yılından bu yana İngiliz motosiklet sürücüsü Scott Redding elinde tutuyordu. Redding, şampiyon olduğunda Öncü'den 105 gün daha büyüktü.

Genç şampiyonun, gelenek olduğu üzere zaferini şampanya içerek kutlamasına izin verilmedi. Bunun yerine Öncü'nün üzerine şampanya döküldü.

"İnanılmaz. Ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok" sözleri ile sevincini dile getiren Öncü, gelecek yıl da yarışta yer almak istediğini söyledi.

Yarışta ikinci gelen isim 2018'in şampiyonu Jorge Martin, üçünü bitirense John McPhee oldu.

AP,AFP/ÖA,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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