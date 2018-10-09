İlk yerli üretim telefonuna destekler sürüyor…

İstanbul’un İkitelli ilçesinde yapılan araştırmalara göre yıllık olarak ortalama 2,5 milyon telefon üretebilme kapasitesine sahip fabrikasını açmıştı. Geçtiğimiz haftalardan itibaren yeni GM 9 Pro’yu kullanıcılarına duyuran General Mobile, ilk yerli üretim logolu telefonuyla yerini almaya hazırlanıyor. Başta GM 9Pro olmak üzere diğer akıllı cihazlarında yeni logosunu kullanacak olan General Mobile’in giderek yerli üretime önem verdiğini söyleyebiliriz.

Yaklaşık 33 ülkede aktif olarak faaliyetlerini devam ettiren inovasyon ve Ar-Ge çalışmaları ile çok kısa sürede büyük bir başarı elde etti. General Mobile’ın tüm vergiler dahil satış fiyatını da telefon ambalajında kullanarak satışa sunulacağı öğrenildi. General Mobile bu şekilde telefonlarına ilgi çekmek istiyor. General Mobile’ın daha büyük fiyat rekabeti sağlaması adına GM 9 için 2899 TL ile satışa çıkacağı bildirildi.

Giderek artan döviz kuruna rağmen fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapmayan şirketin kullanıcıları tarafından pek çok eleştiriye maruz kaldığını söyleyebiliriz. Snapdragon 660 yonga setine ve 4GB RAM’e sahip olan GM 9 için belirlenen fiyatlar pek hoş karşılanmasa da ilk yerli üretim olan telefona sahip çıkarak destek olduklarını görebilirsiniz.

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