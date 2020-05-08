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  4. İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti

İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2020 23:02 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray'dan geçiş yapacak olan ilk yurt içi yük trenini Söğütlüçeşme istasyonunda karşıladı.

İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve beraberindekiler burada trene binerek yola çıktı. Tren, saat 22.40 sıralarında Marmaray'dan geçti. (DHA)
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