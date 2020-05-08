İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti

Ula\u015ft\u0131rma ve Altyap\u0131 Bakan\u0131 Adil Karaismailo\u011flu ve beraberindekiler burada trene binerek yola \u00e7\u0131kt\u0131. Tren, saat 22.40 s\u0131ralar\u0131nda Marmaray'dan ge\u00e7ti. (DHA)\n\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Maskesiz dola\u015fanlara ceza! Sosyal medyada tart\u0131\u015fma yartan olayBek\u00e7i, kendisine sald\u0131ran \u015fahsa ate\u015f a\u00e7\u0131p yaralam\u0131\u015ft\u0131! \u0130stanbul Valili\u011fi'nden a\u00e7\u0131klamaBademcik iltihab\u0131 savunmay\u0131 bozuyor