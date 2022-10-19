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İlk zamanlarda zararsızdır; tedavi edilmezse... Melena’yı fark ettiğiniz an harekete geçin

19.10.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yıllarda inanılmaz derecede artan karaciğer hastalıkları konusunda dikkatli olmalısınız. Karaciğerde yağlanma kendisini hemen göstermez ama dikkatli olursanız hastalığı en baştan yakalayabilirsiniz. Melena dışkıları karaciğerde önemli bir yağ birikimine işaret ediyor olabilir.

İlk zamanlarda zararsızdır; tedavi edilmezse... Melena’yı fark ettiğiniz an harekete geçin

Karaciğerinize iyi bakmalısınız. Alkolden uzak, düzenli bir beslenme ile karaciğer hastalıklarından uzak durabilirsiniz. Aşırı kilolu olmak karaciğer yağlanma riskini artıran en önemli unsurlardan biridir.

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Non-Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı (NAYKH=alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığı), karaciğerde normalden fazla yağ birikmesinin yol açtığı hastalıktır, bu hastalıkta karaciğerde aşırı yağ birikmesinin sebebi alkol değildir.

İDRAR VE DIŞKI RENKLERİ ÇOK ÖNEMLİ

İlk aşamalarda, alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığı (NAYKH), yorgunluk ve sarılık gibi spesifik olmayan semptomlarla karakterizedir. Ancak karaciğer fonksiyonu giderek bozulduğundan idrar ve dışkı farklı bir renk alabilir. Bu aşamada acil olarak doktora gitmelisiniz.

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Alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığı, karaciğerde yağ birikmesinin neden olduğu bir dizi durum için kullanılan terimdir ve genellikle aşırı kilolu veya obez kişilerde görülür.

İlk aşamalarda zararsızdır, ancak tedavi edilmezse hızla ciddi karaciğer hasarının önünü açabilir.

Bu durum dört aşamaya bölünebilir:

  1. Steatoz
  2. Steatohepatit
  3. Fibrozis
  4. Siroz.

YAŞAMI TEHDİT EDEBİLİR

İlk aşamada karaciğer hücrelerinin altında küçük yağ damlacıkları birikir, ileri aşamalar ise akut inflamasyon ortaya çıkmaya başlar. Yayınlanan bir rapor, alkolik karaciğer hastalığında, hastalığın şiddetli formunun yaşamı tehdit etmesi nedeniyle daha etkili tedaviye ihtiyacın daha fazla olduğunu belirtmektedir.

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Alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması hastalığı ise kendi başına yaşamı tehdit etme eğilimi göstermez, ancak yine de yaşam boyu komplikasyonlara neden olabilir.

SİROZLA SONUÇLANABİLİR

Yağlı karaciğer hastalığı olan hastaların yaklaşık yüzde 20'si, durumun iltihaplanma ile karakterize edilen ikinci aşamasına ilerler. Karaciğerinize ilerleyici hasar verebilir ve sonunda dokularda siroz olarak bilinen yara izi kalmasına neden olabilir.

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MELENAYA DİKKAT!

Karaciğerinizde yüksek düzeyde yağ olması ayrıca diyabet, kalp krizi ve felç gibi daha yüksek risk riski ile ilişkilidir, bu nedenle melena gibi belirtiler ortaya çıkar çıkmaz harekete geçilmelidir.

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Melena tipik olarak üst gastrointestinal sistemdeki kanamanın bir yansımasıdır.

MELENA NEDİR?

Tıbbi adı “melena” olan siyah renkli dışkı daha çok sindirim sisteminin üst bölgelerinde olan bir kanamanın belirtisidir.


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