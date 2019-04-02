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İlk ziyaretini Tunceli Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ne yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 13:45 | Son Güncelleme

Kesin olmayan sonuçlara göre Tunceli Belediye Başkanlığını kazanan TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu: - "Biz, yanında olmak yerine birlikte iş yapmanın daha doğru olduğunu düşünüyoruz"

TUNCELİ (AA) - Kesin olmayan sonuçlara göre Tunceli Belediye Başkanlığını kazanan Türkiye Komünist Partisi (TKP) adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, ilk ziyaretini Tunceli Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ne yaptı.

Maçoğlu, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Tunceli Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ni ziyaret etti.

Merkezdeki engelli çocuklarla sohbet edip kurum hakkında bilgi alan Maçoğlu, burada yaptığı konuşmada, kentte önemli bir görevi yerine getiren merkeze destek vereceklerini söyledi. Maçoğlu, "Biz, yanında olmak yerine birlikte iş yapmanın daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Bundan önce de hizmet ettiğim her yerde bu tür çalışmaların içinde yer aldık." diye konuştu.

Maçoğlu, bu kurum ile her zaman diyalog içinde olacağını vurgulayarak, "Bizler aslında sizlerin bize gösterdiği şekliyle yani doğruyu yapma adına daha fazla görüşürsek, iletişim kurarsak daha iyi olacağını düşünüyorum. İstirhamımız şu, biz sizi zorlayacağız, rahatsız edeceğiz ama siz de bizi zorlayın ve rahatsız edin. Bu işin teknik kısmı ama biz sizin yanınızda olmayı isteriz." diye konuştu.

Mazbatasını daha almadığını anımsatan Maçoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle ilk ziyaretimi Tunceli Özel Eğitim Uygulama Merkezine yapıyorum. Buradaki arkadaşlarımızı görmek istedim. Bundan sonra daha sık sık bir araya geleceğiz. Birlikte paylaşacağımız şeylerin olduğunu düşünüyorum. Ama ilk ziyaretimi buraya yapmak benim için önemliydi. En son 15- 20 gün önce buraya gelmiştim. Bundan sonra gelmeye devam edeceğiz."

Tunceli Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Serhat Yıldız da Maçoğlu'nun öğrencileri ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü Fatih Mehmet Maçoğlu Tunceli Tunceli belediyesi Türkiye Komünist Partisi

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