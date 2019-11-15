HABER

İlkadım’a Kosovalı kardeş

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 14:17 | Son Güncelleme

İlkadım Belediyesi ve Kosova Mamuşa Belediyesi arasında "kardeş belediye protokolü" imzalandı.İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ı makamında Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Kurucu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Altuntaş birlikte ziyaret eden Kosova Belediye Başkanı Abdülhadi Hüsrev, İlkadım Belediyesi ve Kosova Mamuşa Belediyesi "kardeş belediye protokolünü” imzaladı.

İlkadım Belediyesi ve Kosova Mamuşa Belediyesi arasında "kardeş belediye protokolü" imzalandı.
İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ı makamında Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Kurucu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Altuntaş birlikte ziyaret eden Kosova Belediye Başkanı Abdülhadi Hüsrev, İlkadım Belediyesi ve Kosova Mamuşa Belediyesi "kardeş belediye protokolünü” imzaladı. İmzalanan protokol ile belediye başkanları, ortak çalışmaların arttırılarak ilçede yaşayan vatandaşlara hizmet için her zaman yan yana olmaktan mutluluk duyacaklarını belirtti.

"Başkan Demirtaş’ın dost canlısı olması bizim için en önemli etken"
İki belediye başkanın karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğu imza protokolünde kardeş belediyeciliğin önemine değinen Kosova Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Hüsrev, "Öncelikle ziyareti büyük bir kaynaşma ve fırsat olarak görüyoruz. Belediye Başkanın İlkadım’da yapacağı proje ve çalışmanın bizim için ufuk açıcı olması söz konusu oldu. Karşılıklı oldukça güzel bir etkileşim içerisinde olduğumuzu burada ifade etmeliyim. Özellikle İlkadım Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş’ın çok iyi bir insan olması, dost canlısı bir insan olması, gönlünü kalbini bize açmış olması bu ilişkilerimizin gelişmesinde çok önemli bir etkendir. Herkesin bir birini sevdiği, saydığı memleketin her tarafına en iyi hizmetin götürüldüğü bir Türkiye’yi yaşayacağız. İnsanı ayakta tutan manadır, gönüldür, sevdadır. Bizler Türk bayrağına sevdalı bir toplumuz. Ben de bu yolda çalışan bir belediye başkanı olarak sadece kendi ilçemin değil sizlerin de hizmetinde olduğumu söylemek için buraya geldim" şeklinde konuştu.

“İnsan odaklı belediyeciliğe önem veriyoruz”
İmzalanan protokolün ilçede yaşayan vatandaşlar arasındaki bağı güçlendirmek için dayanışma içinde davranacaklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Biz sizleri oradaki uç beyleri olarak görüyoruz. Bugün gün boyunca, yarın da vakit yettiğince hizmetlerimizi, eserlerimizi kendilerine takdim edeceğiz ve tecrübelerimizi anlatacağız. Bunlar çok önemli. Biz bunların ötesinde de özellikle sosyal belediyecilik, insan odaklı belediyecilik, insana dokunan belediyecilik noktasında da iş birliğimizi geliştirme konusunda da ayrı bir kararlılığı ortaya koyuyoruz. İmzaladığımız protokolle buraya gelen dostlarımıza her iki şehrin halklarının birbirine yakınlaşmasını sağlayacağız. Bu protokolün, bu işbirliğinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Kardeş belediye olarak her zaman el ele olacağız”
Kardeş belediye olarak her zaman el ele olacaklarını, her türlü desteği vermekten mutluluk duyacaklarını vurgulayan Demirtaş, “Bu çalışmaların içinde en önemli gördüğümüz konulardan bir tanesi de, yerel yönetimler düzeyinde halklarımızın birbirine daha çok yakınlaşması, gönül köprülerini, daha güçlü bir milli birlik ve beraberlikle ortak bir milli şuuru oluşturabilmesidir” diye konuştu.
İmza töreninde her iki belediye başkanı birbirine hediye takdiminde bulundu.

Kabus tam 1 saat sürdü! Mutfaktan çıkarıldığında tanınmaz haldeydi Kabus tam 1 saat sürdü! Mutfaktan çıkarıldığında tanınmaz haldeydi
Çocuk yuvasına ’bulaşık makinesi’ alarak uzlaştılarÇocuk yuvasına ’bulaşık makinesi’ alarak uzlaştılar
Uyuyakalan tır şoförü bariyerlere çarparak durabildiUyuyakalan tır şoförü bariyerlere çarparak durabildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

Büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

Altın alımında yeni dönem

Altın alımında yeni dönem

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

Baroların olağanüstü genel kurul çağrısına Feyzioğlu'ndan yanıt

Baroların 'olağanüstü' çağrısına Feyzioğlu'ndan yanıt

Ölü bulunan İngiliz istihbaratçının eşi Ortadoğu ve Asya ülkelerinde çalışmış

Beyoğlu'nda ölü bulunmuştu! Eşi ile ilgili çarpıcı detay

Mansur Yavaş hakim karşısına çıktı: Beraatime karar verilmesini istiyorum

Mansur Yavaş hakim karşısına çıktı! İşte savunması

Marmaray'da dehşet veren olay! Tren altında kaldı

İstanbul'da dehşet veren olay!

İBB Ulaşım Daire Başkanı Taylan Engin, istifa etti

İBB'de üst düzey istifa

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.