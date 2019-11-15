İlkadım’a Kosovalı kardeş

İlkadım Belediyesi ve Kosova Mamuşa Belediyesi arasında "kardeş belediye protokolü" imzalandı.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ı makamında Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Kurucu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Altuntaş birlikte ziyaret eden Kosova Belediye Başkanı Abdülhadi Hüsrev, İlkadım Belediyesi ve Kosova Mamuşa Belediyesi "kardeş belediye protokolünü” imzaladı. İmzalanan protokol ile belediye başkanları, ortak çalışmaların arttırılarak ilçede yaşayan vatandaşlara hizmet için her zaman yan yana olmaktan mutluluk duyacaklarını belirtti.

"Başkan Demirtaş’ın dost canlısı olması bizim için en önemli etken"

İki belediye başkanın karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğu imza protokolünde kardeş belediyeciliğin önemine değinen Kosova Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Hüsrev, "Öncelikle ziyareti büyük bir kaynaşma ve fırsat olarak görüyoruz. Belediye Başkanın İlkadım’da yapacağı proje ve çalışmanın bizim için ufuk açıcı olması söz konusu oldu. Karşılıklı oldukça güzel bir etkileşim içerisinde olduğumuzu burada ifade etmeliyim. Özellikle İlkadım Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş’ın çok iyi bir insan olması, dost canlısı bir insan olması, gönlünü kalbini bize açmış olması bu ilişkilerimizin gelişmesinde çok önemli bir etkendir. Herkesin bir birini sevdiği, saydığı memleketin her tarafına en iyi hizmetin götürüldüğü bir Türkiye’yi yaşayacağız. İnsanı ayakta tutan manadır, gönüldür, sevdadır. Bizler Türk bayrağına sevdalı bir toplumuz. Ben de bu yolda çalışan bir belediye başkanı olarak sadece kendi ilçemin değil sizlerin de hizmetinde olduğumu söylemek için buraya geldim" şeklinde konuştu.