İlkadım’a Kosovalı kardeş

“İnsan odaklı belediyeciliğe önem veriyoruz”

İmzalanan protokolün ilçede yaşayan vatandaşlar arasındaki bağı güçlendirmek için dayanışma içinde davranacaklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Biz sizleri oradaki uç beyleri olarak görüyoruz. Bugün gün boyunca, yarın da vakit yettiğince hizmetlerimizi, eserlerimizi kendilerine takdim edeceğiz ve tecrübelerimizi anlatacağız. Bunlar çok önemli. Biz bunların ötesinde de özellikle sosyal belediyecilik, insan odaklı belediyecilik, insana dokunan belediyecilik noktasında da iş birliğimizi geliştirme konusunda da ayrı bir kararlılığı ortaya koyuyoruz. İmzaladığımız protokolle buraya gelen dostlarımıza her iki şehrin halklarının birbirine yakınlaşmasını sağlayacağız. Bu protokolün, bu işbirliğinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Kardeş belediye olarak her zaman el ele olacağız”

Kardeş belediye olarak her zaman el ele olacaklarını, her türlü desteği vermekten mutluluk duyacaklarını vurgulayan Demirtaş, “Bu çalışmaların içinde en önemli gördüğümüz konulardan bir tanesi de, yerel yönetimler düzeyinde halklarımızın birbirine daha çok yakınlaşması, gönül köprülerini, daha güçlü bir milli birlik ve beraberlikle ortak bir milli şuuru oluşturabilmesidir” diye konuştu.

İmza töreninde her iki belediye başkanı birbirine hediye takdiminde bulundu.