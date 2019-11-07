İlkadım’da çek borçlarının yüzde 60’ı ödendi

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 264 milyon TL borçla devraldıkları belediyenin borçlarının birçoğunu ödediklerini ifade ederek, belediyeyi sıkıntıya sokan 24,5 milyon TL’lik çek borçlarının ise 17 milyon TL’sini ödediklerini açıkladı.

Görevdeki ilk 6 aylık dönemini İhlas Haber Ajansına (İHA) değerlendiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ödenen borçlar ve belediyenin geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. “Borçlarda yüzde 60 civarında bir toparlama kaydettik”

Öncelikli ödenmesi gereken borçlarda yüzde 60 oranında bir toparlama kaydettiklerini belirten Başkan Necattin Demirtaş, “Göreve geldiğimizden beri 6 aylık süreçte belediyemizde mali tablolarımızda gözle görülür bir şekilde iyileşmeye doğru gidiyoruz. Yüzde 60 civarında bir toparlama kaydettik. Hedefimiz, mayıs sonuna kadar geçmişten gelen borç yükünü tamamen izole edebilecek bir hale gelmek. Bu konuda halkımıza da çok teşekkür ediyoruz. Mayıs ayındaki vergi tahsilatlarında olağanüstü bir çaba göstererek çok büyük bir destek oldular. Şu anda da Kasım ayı ödemeleri başladı. Burada da çok ciddi ödemelerimiz var. Zamanında ödenmesi gereken çeklerimiz var. Bu manada vatandaşlarımızın yine bilinçli davranarak, borçlarını belediyemize öderlerse önümüz açılacaktır. Vatandaşlardan bu konuda da destek olmalarını istiyoruz. Çok da fazla sürmeyecek inşallah. 1 yıl içerisinde bu işi toparlayacağımızı hesap ediyorum. Bugüne kadar bize destek olan, zor günümüzde arkamızda olan hemşerilerimize, gönüldaşlarımıza ve halkımıza şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

“Kasım’da 8 milyon TL ödememiz var”

Belediyeyi en çok zora sokan borçların çek ve piyasa alacakları olduğuna dikkat çeken Başkan Demirtaş, “Belediyeyi 264 milyon TL borçla devraldık. Bu borçların bizi zorlayan kısmı özellikle 96 adet çekle 24,5 milyon TL’lik çek borcu var. Diğerleri de vadeli borç şeklinde devam ediyor. Kredi olan şekilleri var. Bunların hepsi üst üste geliyor ama bizi en çok zorlayan çekler vadesinde ödenmediği zaman arkası yazılıyor, arkasından da tutuklama kararı çıkarılabiliyor. Böylece belediyenin bütün ticari itibarı zedeleniyor. Bizi en çok yoran kısmı da buydu. Şu anda özellikle çek ödemelerinde 24,5 milyon TL’lik borcun 17 milyon TL’sini ödedik. Bunu 6 aylık dönemde gerçekleştirdik. 8 milyon TL’lik bir borç kaldı. Bunu ödediğimizde diğer borçlarımız zaten ödeme planında var. Onlar bizi zorlamayacak. Borçların bir kısmı da İller Bankasından gelen payların yüzde 40’ı bu borçlara kesiliyor, otomatik olarak alınıyor. O borçların dolayısıyla bir önceliği yok. Bu borçlar kendi sistematiği içerisinde ödeniyor. Bizi yoran, zor durumda bırakan borçlar çekler ve piyasaya yapılan ödemeler. Piyasaya yapılan ödemeleri de şu anda yapılandırdık. Bir takvime bağladık. Bu takvim içerisinde inşallah ödemeye devam edeceğiz. Şu anda Kasım ayı dönemindeki çeklerde sıkıntı yaşamazsak, önümüzdeki yıla daha rahat bir şekilde geçmiş olacağız diye umut ediyorum” diye konuştu.