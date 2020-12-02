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İlkay öğretmeni öldüren kiralık katile müebbet hapis cezası

02.12.2020 12:56 | Son Güncelleme:
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Pendik’te ilkokul öğretmeni İlkay Sivaslı’yı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan kiralık katil Tanju Doğan, “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.Pendik’te 21 Nisan 2019 tarihinde ilkokul öğretmeni İlkay Sivaslı’yı (41) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan kiralık katil Tanju Doğan’ın (45) yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Pendik’te ilkokul öğretmeni İlkay Sivaslı’yı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan kiralık katil Tanju Doğan, “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Pendik’te 21 Nisan 2019 tarihinde ilkokul öğretmeni İlkay Sivaslı’yı (41) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan kiralık katil Tanju Doğan’ın (45) yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Tanju Doğan cezaevinden getirilirken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

‘Cezai ehliyeti tam’ raporu
Mahkeme başkanı, sanığın cezai ehliyeti bakımından istenen raporun Adli Tıp Kurumundan gönderildiğini ve raporda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunu belirtti.

“Maktulün talebi üzerine öldürdü”
Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık Tanju Doğan’ın İlkay Sivaslı’yı tasarlayarak öldürmesini gerektirecek aralarında hiçbir neden bulunmadığını belirterek, İlkay Sivaslı’nın ısrarla yaşadığı sorunlar nedeniyle sanıktan kendisini öldürmesini istediği, olay günü sanığın Sivaslı’nın bu talebi üzerine eylemi gerçekleştirdiği kaydetti.
Bunun üzerine söz alan İlkay Sivaslı’nın ailesinin avukatı, “Eylem tasarlayarak gerçekleştirilmiştir. Sanığa tasarlama maddesi gereğince ceza verilerek hiçbir indirim hükümlerinin uygulanmamasını talep ediyoruz” dedi. Sanık avukatı, eylemin tasarlayarak öldürme olmadığını söyleyerek, “Sanık eylemini kendisine tokat atılması sonucu gerçekleştirmiştir. Bu neden lehe olan hükümlerin uygulanmasını istiyoruz” diye konuştu.
Son sözü sorulan sanık Tanju Doğan ise “Söyleyecek bir şeyim yoktur. Pişmanım, yapmak istememiştim” dedi.

Müebbet hapis cezası
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Tanju Doğan’ı “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın cezasında nedenler bulunmadığından herhangi bir artırım veya indirim yapmayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, öğretmen İlkay Sivaslı’nın çeşitli nedenlerle psikolojik bunalıma girdiği, intihar etmeye karar verdiği, bir iki defa intihar etmeye kalkıştığı ancak başaramadığı anlatıldı. Maktulün sosyal medya üzerinden Tanju Doğan ile tanıştığı, arkadaşları oldukları, Doğan’a kendisini öldürmesini söylediği, Tanju Doğan’ın İlkay Sivaslı’ya aşık olması üzerine kendisini ölümden vazgeçirmeye çalıştığı, ancak Sivaslı’nın bu aşka karşılık vermediği belirtildi.
21 Nisan 2019 tarihinde Tanju Doğan’ın silahla birlikte maktulün evine geldiği, maktulün karnına yastık koyarak karın bölgesine ateş ettiği, maktulün şüpheliye ‘bir süre bekle, ben öldükten sonra gidersin’ dediği ve sanığın evden ayrıldığı kaydedildi. Tanju Doğan’ın maktulü öldürmeyi planladığı, bu planı maktul ile birlikte yaptıklarının kaydedildiği iddianamede, Doğan’ın ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

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