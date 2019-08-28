İlkay öğretmeni öldüren kiralık katile müebbet hapis istendi

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) PENDİK'te öğretmen İlkay Sivaslı'yı öldürmekten yargılanan kiralık katil Tanju Doğan hakkında, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

IKİ KEZ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

Pendik'te 21 Nisan 2019 tarihinde kendisini öldürmesi için tuttuğu Tanju Doğan tarafından öldürülen İlkay Sivaslı davasıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, kadının son dönemlerde psikolojik bunalıma girdiği, intihar etmeye karar verdiği, bir iki defa intihar etmeye kalkıştığı ancak başaramadığı yer aldı.

İddianamede İlkay Sivaslı ile Tanju Doğan'ın 24 Mart 2019 tarihinde sosyal medya üzerinden tanıştıkları, kadının her buluşmada şüpheli Tanju Doğan'a 150-200 lira verdiği, bir süre sonra da kendisini öldürmesini söylediği, şüphelinin ilk başta bunu kabul etmediği belirtildi.

ÖNCE BOĞARAK ÖLDÜRMEYİ DENEMİŞ

Sivaslı'nın ısrarı üzerine şüphelinin onun boğazını sargı bezi ile sıktığı bilgisine yer verilen iddianamede, maktulün yüzünün kızarması üzerine bıraktığı, bunun üzerine maktulün şüpheliye tokat atarak 'sen bu işi beceremezsin dediği kaydedildi. Maktül ile şüphelinin bu olaydan sonra da görüşmeye devam ettikleri belirtilen iddianamede, şüphelinin bu süreçte maktule aşık olduğu, maktulün bu aşka karşılık vermediği, öldürülme isteğinden vazgeçirmeye çalıştığı belirtildi.