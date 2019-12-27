İlkay öğretmeni öldüren kiralık katilin davası; sanık Adli Tıp'a sevk edildi

Yüksel KOÇ / İSTANBUL (DHA) PENDİK'te öğretmen İlkay Sivaslı'yı öldürmekten tutuklu bulunan kiralık katil Tanju Doğan'ın (45) yargılanmasına devam edildi. Sanık, İlkay Sivaslı'yı öldürmesi için Sivaslı'nın kız kardeşi tarafından kendisine siyanür gönderildiğini iddia etti. İlkay Sivaslı'nın kardeşi İbrahim Sivaslı'nın avukatı da, İlkay Sivaslı'nın kız kardeşi olmadığını söyledi. Mahkeme, sanığın olay tarihinde ve sonrasında suç ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevkine karar vererek duruşmayı erteledi.

İstanbul Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Tanju Doğan ve avukatı ile maktül İlkay Sivaslı'nın kardeşi İbrahim Sivaslı ve Avukatı Nazlıgül Aytekin Ergürtuna katıldı. Davayı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına Aslı Gültekin de katıldı.

'ÖLDÜRMEM İÇİN KIZKARDEŞİ SİYANİR GÖNDERDİ'

İlkay Sivaslı'nın kız kardeşinin siyanür göndererek onu öldürmesini istediğini iddia eden Tanju Doğan, "2014 yılında intihara teşebbüs etmiştim. Bu tarihten önce psikiyatrik tedavi görüp görmediğimi hatırlamıyorum" dedi.