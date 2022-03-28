İlkbahar modasına hazırlık yapanlara koşu ve spor şortu önerileri

Esnek yapılarıyla çok sevilen kısa taytlar, nefes alan mini şortlar, şık ve renkli modeller sıcak havalarda kurtarıcı rolünü üstleniyor. Özellikle spor esnasında rahatlık büyük önem taşıyor. Kalın ve sıkı kumaşlardansa konforlu, elastik parçalar, geniş kesimli şortlar tercih ediliyor. Severek kullanacağınız, farklı kesimlere, renklere ve kumaşlara sahip spor şortları sizler için seçtik. Gelin, hep birlikte inceleyelim.

1. Son yılların trendi bisikletçi taytlar sporda da yanınızda

Oversize sweatshirt ve tişörtlerle uyum yakalayan bisikletçi şortları, günlük spor kombinlerde çokça tercih ediliyor. Zahmetsiz bir şıklık yaratan düz renklerdeki bisikletçi şortları, günlük kombinler dışında antrenman, koşu ve fitness'ta da kullanılıyor. Spor esnasında tercihiniz bisikletçi şortlarından yanaysa PUMA Favourite 7 Biker Antrenman Şort’u incelemek isteyebilirsiniz. Yüksek kaliteli, vücudu saran ve hareket özgürlüğü sağlayan PUMA Favourite 7 Biker Antrenman Şort, tasarımıyla da fark yaratıyor. Lacivert şortun arkasında yer alan file detayını çok beğeneceksiniz. Bel kısmında bulunan Puma yazısıyla oldukça zarif bir duruş sergileyen şort, koşu sporunun vazgeçilmezi olacak!

2. Hem şort hem tayt

Tayt, vücudu saran esnek yapıları sayesinde konfor sağlarken şık bir görünüm de sunuyor. Özellikle spor yaparken severek kullanılan mini taytları beğeniyor ama şortlardan da vazgeçemiyorsanız Gymwolves Spor Şort sizin için harika bir tercih olabilir. İçinde bulunan siyah mini tayt vücudunuzu sararken dışında bulunan ince kumaşlı şort formu çok daha şık bir görünüm sağlıyor. Şortundaki asimetrik kesim detayıyla farkını yansıtan ürünün tayt kısmında bulunan cebe telefon, kart ve anahtar gibi küçük eşyaları koyabilir, özgürce spor yapmaya devam edebilirsiniz.

3. Günlük hayatınızda da kullanabileceğiniz bir şort

Sadece spor ve koşu yaparken değil, günlük kombinlerinde de tercihiniz spor şortlardan yanaysa şimdi incelediğimiz ürüne bayılacaksınız! Yaz ve bahar aylarında kot şortlar şık dursa da rahat, bol kesimli penye kumaşlı şortlar da çok seviliyor. Eğer siz de hem antrenmanlarınız hem günlük hayatınızda kullanabileceğiniz rahat bir şort arayışı içindeyseniz Mavi Gri Örme Şort’a göz atabilirsiniz. Bol bacak kesimleri sayesinde hareket özgürlüğü sağlayan Mavi Gri Örme Şort, düz gri rengiyle her yerde size eşlik edebilecek bir model. Şortu evde, okulda, sporda ve koşuda rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

4. Rahat bir şortla spor yapmanın keyfini çıkarın

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Antrenman şortları rahat ve yumuşak kumaşlarıyla çok seviliyor. Ter atma ve nefes alma özellikleriyle öne çıkan antrenman şortlarını beğenseniz de uzun olmalarından dolayı tercih etmiyor olabilirsiniz ama şimdi inceleyeceğimiz ürün, fikrinizi değiştirebilir. Erkek spor giyiminde sık tercih edilen Adidas'ın Parma Şort'u, klasik antrenman şortlarından daha kısa kesimiyle farkını ortaya koyuyor. Minimal ve sade tasarımıyla hem şık hem kullanışlı şortun birçok renk alternatifi de bulunuyor. Yüksek kalite kumaştan üretilen Adidas Parma Şort’u tüm spor dallarında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Geniş beden skalası arasından bedeninize uygun ürünü kolayca bulabilirsiniz.

5. Mini boydaki taytlar hem çok şık hem çok rahat

Uzun ve diz üstü boydaki taytlar kadar mini tayt formundaki spor şortlar da son zamanların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Her rengi sevilerek kullanılan mini şortlar fiziğinizi ortaya çıkararak şık bir görünüm sergiliyor. Stradivarius Açık Mavi Spor Kısa Şort’un vücuda oturan şık tasarımı, spor yaparken de tüm dikkatleri üzerinizde toplamanızı sağlayacak! Sevimli bebek mavisi renkli şortun dikiş detayları da tasarımına fark katıyor. Aynı renkte sporcu sütyeniyle çok yakışacak Stradivarius Açık Mavi Spor Kısa Şort’u oversize tişörtlerle ya da siyah veya krem sweatshirtlerle kombinleyebilirsiniz.

6. Takım giymeyi sevenleri de unutmadık

Günlük kombinleriniz gibi spor kombinlerinizde de uyuma önem verenlerdenseniz bu ürün tam size göre! Farklı renkleri ve parçaları birleştirmektense alt üst takım severleri çok mutlu edecek bir ürünle karşınızdayız! Runever Siyah Büstiyerli Şort Takım, benzersiz tasarımı kadar uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor! Hem şortu hem sporcu sütyeni bir arada sunan Runever Siyah Büstiyerli Şort Takım’ın siyah zemin üzerinde bulunan renkli desenlerine bayılacaksınız! Ürün; esnek, rahat, vücudu saran şort ve büstiyer tasarımıyla antrenman sırasında hareket kolaylığı da sunuyor.

7. Benzersiz özelliklere sahip profesyonel bir şortun farkını hissedin

Spor ve koşu esnasında yüksek performans sergileyemeyen bazı şortlar ihtiyaç duyduğunuz konforu yakalayamayabilir. Bu yüzden daha profesyonel ve farklı özelliklere sahip, size %100 uyacak, hareketlerinizi kısıtlamayacak bir ürün tercih etmelisiniz. Nike Challenger7 Taytlı Koşu Şortu, elastik, sıkı yapıda iç tayt ve bol, rahat bir dış şorttan oluşuyor. Zorlu antrenmanlarda sizi ferahlatacak, file panelleriyle nefes alan şort, daha profesyonel bir spor deneyimi yaşatıyor. Kalın ve elastik bel bandı rahat hissettirirken belde bulunan fermuarlı cebi spor sırasında eşyalarınızı rahat taşımanızı sağlıyor.

8. Pastel renklerle baharlık spor şortların uyumuna inanamayacaksınız

Tatlı mı tatlı renklerin birleştiği çok şık bir ürün inceliyoruz! Evde, sokakta, sporda her an giymek isteyebileceğiniz DeFacto V3164AZ Renk Bloklu Cepli Beli Bağcıklı Relax Fit Mini Şort, uygun fiyatıyla da gönlünüzü fethedecek. Açık lila ve sarı renklerin birleştiği şortun elastik kalın bel bandı, karnı toplayıp rahat bir kullanım alanı yaratıyor. Bağcıkları ise şortu belinize uygun ayarlamanıza yardım ediyor. Yanlarında cepleri de bulunan şort, polyester, pamuk ve viskon karışımı kumaş ile üretiliyor. Lila renkli sweatshirt, büstiyer ve tişörtlerle birleştirerek kombinleyebilir, sporda da şıklığınızla konuşulabilirsiniz!

9. Sadelikten yana olanlar buraya

Renkli ve desenli giysiler yerine tercihiniz sadelikten yanaysa siyah mini bir şort sizin için güzel bir seçenek olabilir. Nike Siyah Modern Tempo Koşu Şortu, uzun maratonlarınıza uyum sağlayabilecek harika bir model. Rahat kesimiyle konforuna düşkün olanları sevindirecek koşu şortu sade ama zarif tasarımıyla spor yaparken de şık görünmenizi sağlar. Düz siyah renkli mini şortu fitness, koşu, yoga, pilates gibi birçok spor için rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Hemen her renkteki spor giysilerinizle kolaylıkla kombinleyebilir, şık ve modern bir kombine imza atabilirsiniz.

10. İncecik kumaşlarla bahar ayına ferah bir giriş yapın

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Üzerinizde yokmuş gibi hissettirecek, geniş kesimiyle büyüleyecek harika bir şort inceliyoruz. Koton Şort’un geniş kesimiyle çok rahat edeceksiniz! Evde, günlük kombinlerde ya da sporda kullanabileceğiniz şortun rengi hemen her kombininize uyum sağlar. Pamuklu kumaşla üretildiği için teninizde yumuşacık bir his yaratır. Sıcak yaz ve ilkbahar günlerinde hafif kumaşıyla ferah hissetmenizi sağlar. Çamaşır makinesinde yıkanarak kolayca temizlenir. Dayanıklı materyali sayesinde uzun yıllar size eşlik eder. Yoga ve meditasyon için de harika bir tercih olabilecek şorta şans vermeye ne dersiniz?