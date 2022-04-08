İlkbahar ruhunu sonuna kadar yansıtan rengârenk el çantası önerileri

Havalar ısınırken modanın renkleri de sıcaklığıyla ve canlılığıyla bahara hazırlanıyor. Pastel tonlar ve canlı renkler bu sene oldukça revaçta. Her kıyafetin tamamlayıcısı rolündeki el çantaları ise yeni trendlerde rengârenk ve içinizi ısıtıyor. Davetlerde ve günlük kullanımınızda şık ve zarif görünmenizi sağlayacak olan bu aksesuarlar arasında en iyi marka el çantası tavsiyelerimize birlikte göz atmaya ne dersiniz?

1. Londo Hakiki Deri El Çantası rengiyle içinizi ısıtsın

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İlkbahar denilince akla pembe bahar çiçekleri geliyor. İçinizi ısıtan bu renk, kıyafetlerde özellikle de el çantalarında çok şık durabiliyor. Siyah bir elbiseyi tamamlarken veya maskülen bir kıyafete feminen dokunuşlar verirken harikalar yaratabileceğiniz bir el çantası önerimiz var. Londo Hakiki Deri El Çantası, özellikle büyük çanta taşımayı sevmeyenler için ideal. Elde rahatlıkla taşıyabileceğiniz boyutlarda tasarlanmış çantanın içerisine ihtiyacınız olan çoğu eşyayı sığdırmanız mümkün. Şık ve gösterişli duruşuyla da başka aksesuara ihtiyacınız olmayacak. Ayrıca mor, siyah ve camel rengi seçenekleri de mevcut.

2. Bershka Timsah Desenli Çanta ile ruhunuza hitap eden bir çantanız olsun

Ying yang felsefesini bilmeyen çok az insan vardır. Derin anlamlar barındıran bu desenle tasarlanmış bir çantaya sahip olmak istemez misiniz? İşte tam da böyle bir çanta tavsiyesiyle geldik. Bershka Timsah Desenli Çanta, şık ve kullanışlı olmasının yanında ying yang deseniyle de dikkat çekiyor. Fıstık yeşili ve beyazın mükemmel uyumunun şıklık yarışında sizi bir adım daha öne geçireceği kesin. Timsah deseniyle de tarz bir duruşu bulunuyor. Poliüretan malzemeden yapılmış olması sağlamlığı ve uzun ömürlü kullanımı da yanında getiriyor.

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3. Rengârenk Kindfox Kadın Deri El ve Omuz Çantası ile sıcacık bir enerji yayın

Renklerin önemini son birkaç yılda çoğumuz anladık. Moda sektörü de değişti ve artık capcanlı renklerle giyinmek belli bir tarza ait olmaktan çıktı. İşte sıradaki çantamız stiline bu renkli tarzı hayatına katmak ve stilini farklılaştırmak isteyenlerin kaçırmak istemeyeceği bir aksesuar. Kindfox Kadın Deri El ve Omuz Çantası, rengârenk bloklardan oluşan deseniyle göz dolduruyor. Günlük kıyafetlerle kombinleyebileceğiniz gibi sade bir gece elbisesine renk katmak için de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kitap, gözlük, makyaj çantası gibi birçok eşya taşıyanlara da büyük kolaylık sağlayabilir. Çantanın yanında bulunan askıları sayesinde çantayı omuzda da taşımanız mümkün.

4. Pull & Bear Yumuşak El Çantası ile fark yaratacağınız bir çantanız olsun

Turuncu; mutluluk, sıcaklık, yaratıcılık ve çekimi simgeleyen bir renk. Sıradaki önerimiz tam da sizi kışın depresifliğinden çıkaracak olan turuncunun harika bir tonuna sahip. Pull & Bear Yumuşak El Çantası, şıklığı ve kalitesiyle öne çıkıyor. El veya omuzda taşınabilen bu çanta günlük kullanım için de oldukça uygun. İçerisine birkaç makyaj malzemesi, cüzdan ve telefon gibi aksesuarlarınızı rahatlıkla sığdırabilirsiniz. Gece davetlerinde de oldukça hoş durabilecek bir el çantası. Üstelik farklı renk seçenekleri de mevcut.

5. Geniş Amonida El Çantası ile rahat edin

Amonida El Çantası, günlük kıyafetlerinizle rahatlıkla kullanabileceğiniz bir aksesuar. Büyük kapasitesiyle içerisine birçok eşya sığdırmanız mümkün. Üstelik kısa seyahatlerinizde bile kullanabilirsiniz. Mavi, kırmızı ve bej renklerinin desenlerle birleşimi harika. Su geçirmeyen özelliğiyle plaj çantası olarak da kullanılabilir. Yüksek kaliteli malzemeden üretiliyor ve oldukça dayanıklı. El çantası olarak veya omuza asılarak kullanılabiliyor. Temizliği de çok kolay, elde ve makinada kolaylıkla yıkanabiliyor. Üstelik anneler için de çok kullanışlı bir el çantası. Bebek arabası askısı bile bulunuyor.

6. Lurrose Basketbol Topu Şekilli Çanta ile sportif tarzınızı yansıtın

Spor ve şıklık eskiden yan yana gelmeyen iki farklı öge gibiydi. Günümüzde artık sportif aksesuarlar gece davetlerinde kullanılıyor ve farklı bir tarz yaratılmış oluyor. Lurrose Basketbol Topu Şekilli Çanta tam olarak bu tarife uyuyor. Pembenin tatlı bir tonuna sahip ve oldukça da şirin bir el çantası. Spor stilinden asla vazgeçmeyenlerin gece davetlerinde kurtarıcı parçası olabilir. Kombininizi farklılaştırarak sizin giyim ruhunuzu yansıtacak yaratıcı bir aksesuar. Fermuarlı bölmesi küçük eşyalar taşımak için uygun. Omuzda kullanabilmeniz için zincir askısı bile var. Bordo ve siyah renk seçeneklerini de bulabilirsiniz.

7. Özel İtalyan tasarımı Nicole & Doris Kadın El Çantası ile şık kombinler yapın

Pastel mavi rengi ve kelebek deseniyle “Bu benim olmalı” diyeceğiniz bir el çantası önerimiz var. Nicole & Doris Kadın El Çantası, şıklığı ve farklı tarzıyla rakiplerinden ayrılıyor. Özellikle retro tarz sevenlerin kombinlerine eklemek isteyeceği bir aksesuar. Çan eteklerle, ilkbaharı yansıtan çiçekli elbiselerle birlikte harika görünebilir. Zarafeti ve tarz duruşu ile davetlerin gözdesi olmanızı sağlayacağı da kesin. PU deri malzemeden yapılmış, yumuşak his veren bir kumaşa sahip. Metal düğmeli bölmesi birçok eşyanızı rahatlıkla alabilir. Ünlü İtalyan tasarımcı Nicole tarafından her ayrıntısı düşünülerek tasarlanmış, eşsiz el çantasına mutlaka bir şans verin.

8. Pahajim Kadın El Çantası ve Çanta Seti ile her kıyafete farklı boyutlarda çanta kullanın

Pahajim Kadın El Çantası ve Çanta Seti, kombinlerinizi eşsiz kılacak şık ve kaliteli bir aksesuar. Parlement mavisi rengiyle günlük yaşamda ve gece kıyafetleriyle kullanılabilir. PU deri malzemeden üretilmiş ve yumuşak bir his veriyor. Aşınmalara karşı dayanıklı olması uzun ömürlü bir kullanım sağlıyor. 4 parçadan oluşan el çantası setiyle her kullanımınıza uygun boyutlar bulmanız da mümkün. Elde ve omuzda taşınabilen büyük boy çantası, davetler için kullanabileceğiniz el çantası, makyaj çantası ve cüzdandan oluşan harika bir set. Üstelik fiyat olarak da oldukça uygun.

9. Lila sevenler için Ceyli Store Lila Baget Çanta

İçinizi açacak ve baharın sıcaklığını hissettirecek lila rengi bir çanta önerisiyle karşınızdayız. Ceyli Store Lila Baget Çanta, sadelikle şıklığı birleştiren hoş bir aksesuar. Günlük kullanımda minimal giyinmeyi sevenler için de oldukça ideal. Koyu mor ve beyaz gece elbiseleriyle kombinleyerek tarz yaratmanız mümkün. Lila griyle uyumlu bir renk olduğu için kısa veya uzun gri elbiselerle de mükemmel görünümler elde edebilirsiniz. Kapaklı bölmesine birçok küçük eşyanız rahatlıkla sığabilir. En iyi el çantası yorumları içerisinde ilk sıralarda yer aldığını da ekleyelim.

10. Uborse Gece Çantası ile davetlerde ışıl ışıl parlayın

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Baharla birlikte mezuniyet balosu, nişan ve düğün davetleri de yavaş yavaş başlıyor. İşte sizi bu davetlerin parlayan yıldızı hâline getirecek bir el çantası önerisiyle karşınızdayız. Uborse Gece Çantası, ışıl ışıl görünümüyle sizi şıklık yarışının ön sıralarına yükseltecek bir aksesuar. Dikkat çekmeyi sevenler için günlük kullanıma da oldukça uygun. Çanta, poliüretan malzemenin üzerine parlak suni elmas eklenerek yapılıyor. Kulp kısmında bulunan suni elmasların şıklığına da diyecek söz yok. Çıkarılabilir omuz askısına sahip çantayla cep telefonu, cüzdan gibi küçük eşyalarınızı taşımanız da mümkün.