İlkbahar temizliği için kullanabileceğiniz evinizi tertemiz yapacak temizlik ürünü önerileri

Baharın olumlu, enerjik ve güzel havasını evinize taşımak, kendinizi iyi hissetmenize yardımcı olur. İlkbaharın pozitif atmosferini evinizde de oluşturmak için öncelikle negatif enerjiyi uzaklaştırmalısınız. Bunu yapmanın en iyi yolu ise dip köşe temizlik! Zorlu, emek isteyen bu işi, kullanacağınız ürünleri doğru seçerek keyifli ve eğlenceli hâle getirebilirsiniz. Evinizin her alanı için seçtiğimiz temizlik ürünlerini inceleyerek ihtiyacınız olanları güvenle satın alabilirsiniz. Başlıyoruz, hazır mısınız?

1. Dönebilen başlık özelliğiyle Vileda Temizlik Seti

Bahar temizliği için olmazsa olmaz ürünler arasında Vileda Temizlik Seti yer alıyor. Pedal mekanizması, eğilmeden ve daha az efor sarf ederek paspası sıkmanızı sağlıyor. Döner başlığıyla su damlalarının dışarı sıçramasını önlüyor. %100 mikrofiber paspas, yerdeki kiri ve tozu zahmetsizce temizliyor. Üçgen başlık tasarımı, ulaşılması zor alanlara rahatça erişerek kolayca temizlemenize yardım ediyor. 360 derece dönebilen başlık özelliğiyle temizlik sırasında hareketlerinizi kısıtlamıyor. 130 cm'ye kadar uzayabilen teleskopik sapı, boyunuza uygun şekilde ayarlanabiliyor. Böylece eğilmek zorunda kalmadan rahatça temizlik yapılabiliyor.

2. Su lekelerini önleyen DUŞ EXTRA Duş Sil Duşakabin Temizleyici

Banyo, özellikle duş kabini temizliği, evdeki en zorlu işlerin başında yer alıyor. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın su ve kireç lekelerini yok ettikten sonra ilk kullanımda kabinde yine lekeler oluşuyor. Bu sorundan kurtulmak, DUŞ EXTRA Duş Sil Duşakabin Temizleyici'yle mümkün. Özel polimer teknolojisi sayesinde en inatçı lekeleri bile mükemmel şekilde yok ediyor. Uygulandığı yüzeyde mikro ince film tabakası oluşturan ürün, su ve kirecin yüzeye tutunmasını önlüyor. Bu sayede sabun ve su lekeleri uzun süre duş kabini üzerinde barınamıyor. Ürünü duş kabinine sıktıktan birkaç dakika sonra su ile temizlemeniz yeterli oluyor.

3. Temiz lavabolar için Tek-İş Lavabo Açıcı

Lavabonun tıkanması ve su gitmemesi canınızı fazlasıyla sıkabilir. Her zaman profesyonel destek alamayacağınız bu sorunu çoğu zaman kendi başınıza halletmek zorunda kalabilirsiniz. Zor gibi görünen tıkanık lavabo açma işi aslında doğru ürünler kullanıldığında oldukça basit. Tek-İş Lavabo Açıcı, esnek ve spiral yayı sayesinde lavabo içinde rahat hareket ediyor. Kıvrımlı alanlarda kolayca ilerleyen ürün, tıkanan bölgeyi ittirerek açılmasını sağlıyor. 3 metre uzunluğundaki lavabo açıcının plastik sap kısmı kolay tutuş ve konforlu kullanım imkânı veriyor. Ergonomik tasarımıyla kullanılmadığı zamanlarda fazla yer kaplamıyor.

4. Yanmış yağ lekelerini kolayca çıkaran Cif Power Perfect Sprey Temizleyici

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Fırın ve ocak üzerinde oluşan yanmış lekeleri çıkarmak, emek ve zaman kaybına neden olabiliyor. Zor çıkan lekeler insanı çileden çıkarabiliyor. Ancak doğru temizlik ürünlerini tercih ederek hem zamandan tasarruf etmek hem daha az enerji sarf etmek mümkün. Cif Power Perfect Sprey Temizleyici, özel formülü sayesinde ocak, fırın ve mangal gibi yüzeylerde oluşan yanmış yağ lekelerini kolayca temizliyor. En zorlu kir ve lekeleri saniyeler içinde yok eden ürün, ilk kullanımdan itibaren farkını gösteriyor. Alerjen içermeyen sprey temizleyici, cildinize zarar verecek içerik de barındırmıyor.

5. Evinizi tüyden arındıran Buffer Tüy Toplama Eldiveni

Evcil hayvanlarla birlikte yaşayanların en büyük sorunlarından biri, tüy dökülmesi. Özellikle mevsim geçişlerinde daha da çoğalan bu durum kötü görüntüye neden oluyor ve can sıkıcı hâle gelebiliyor. Buffer Tüy Toplama Eldiveni sayesinde evcil hayvanınızın dökülmek üzere olan tüylerini hayvana zarar vermeden toplamanızı sağlıyor. Ürün aynı zamanda halı ve koltuklara dökülen tüyleri toplamak ya da evcil hayvanınıza masaj yapmak için de kullanılabiliyor. Silikondan üretilen eldiven, dayanıklı yapısıyla uzun süre size eşlik ediyor. Bilek kısmında bulunan cırtlı kapama sayesinde bileğinize uygun olarak ayarlanabiliyor.

6. Ergonomik tasarımıyla Ranvo Mikrodalga Buhar Temizleyici

İlkbahar temizliğinde sırada mikrodalga temizliği var. Mikrodalganın içinde biriken yağı ve kiri çıkarmak oldukça zor. Kimyasal ürünleri kullanmak mikrodalga içinde zararlı kimyasal kalıntı bırakabiliyor. Ranvo Mikrodalga Buhar Temizleyici, herhangi bir kimyasala ihtiyaç duymadan su ve sirke ile mikrodalganın içini kolayca temizlemenizi sağlıyor ayrıca makine içinde oluşan ağır kokuların giderilmesine de yardımcı oluyor. "Nasıl kullanılır?" diye merak ediyorsanız kısaca anlatalım. Ürünün baş kısmını açın. Ardından içine su ve sirkeyi koyun. Mikrodalganın içine yerleştirdikten sonra fırını çalıştırın. İşte bu kadar kolay!

7. Kötü kokuları yok eden Sır Çamaşır Makine Temizleyici

Kireç ve kirler zamanla çamaşır makinesinin içinde birikir. Bu durum kötü koku oluşmasına ve çamaşırların yeteri kadar yıkanmamasına neden olabilir. Sır Çamaşır Makine Temizleyici kullanarak bu sorundan kolayca kurtulmak mümkün. Makinenin görünmeyen kısmında biriken kir ve kireç artıklarını yok ederek çamaşır makinesinin ilk günkü gibi temiz olmasını sağlıyor ayrıca makinenin kullanım ömrünü uzatıyor ve enerji tasarrufu yapmanıza da katkıda bulunuyor. Ürünün düzenli şekilde kullanılması, makinenin verimliliğini artırırken küf ve bakteri oluşumunu da azaltıyor. Makine temizleyici fosfat içermiyor.

8. Derinlemesine temizleyen BISSELL 1558N Spotclean Pro Halı Yıkama

750 w güce sahip BISSELL 1558N Spotclean Pro Halı Yıkama, halı üzerindeki kir ve lekeleri derinlemesine temizlemenize yardımcı oluyor. Kompakt tasarımıyla her yere kolay taşınıyor ayrıca kullanılmadığı zamanlarda da fazla yer kaplamıyor. Makineyi koltuk, kanepe, döşeme ve arabanın içini yıkamak için de kullanmak mümkün. Temiz ve kirli su olmak üzere iki büyük depoya sahip ürün, daha fazla alanı temizlemenizi sağlıyor. Tutma kolu, yıkama işlemi sırasında ürünü rahat hareket ettirmenizi sağlıyor. 84 dB ses seviyesiyle kullanırken gürültü kirliliğine neden olmuyor.

9. Kablosuz tasarımıyla DYSON V10 Absolute Kablosuz Süpürge

DYSON V10 Absolute Kablosuz Süpürge, güçlü emiş gücüyle tozu ve kiri mükemmel şekilde temizliyor. Kablosuz tasarımı sayesinde temizlik sırasında rahat hareket imkânı veriyor. Fırça çubuğunun içine yerleştirilen motor ve direct drive temizleme başlığı, halının içindeki tozu, kiri derinlemesine temizliyor. Yumuşak dokuma başlığı zemine zarar vermiyor. Güç modu temizlenecek zemine uygun olarak ayarlanabiliyor. Ürün kullanılmadığı zamanlarda duvara monte edilen yuvasına takılabiliyor ve bu alanda şarj oluyor. Kompakt tasarımıyla fazla yer kaplamıyor. Çek çıkar mekanizmasıyla içinde biriken toz, el değmeden kolayca boşaltılabiliyor.

10. Zamandan tasarruf ettiren Alfapazar Pencere Silme Aparatı

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Ev temizliğinde cam silmek, sevilmeyen işlerin başında geliyor. Özellikle camın dış kısmını silmek hem zor hem tehlikeli olabiliyor. Alfapazar Pencere Silme Aparatı, mıknatıslı çift taraflı özelliğiyle aynı anda hem iç hem dış camı siliyor. Bu sayede enerjiden ve zamandan tasarruf ederken dış camı silmek için dışarı çıkmak zorunda da kalmıyorsunuz. Üçgen tasarımı sayesinde köşe kısımlara kolayca ulaşan ürün, lekesiz bir cam silme işlemi gerçekleştiriyor. Tutma yeri, silme işlemi sırasında aparatı istediğiniz yere kolayca hareket ettirmenizi sağlıyor. Ürün, çift camlı pencereleri temizlemek için de uygun.