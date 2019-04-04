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İlkbaharda kışı yaşıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 15:17 | Son Güncelleme

Gümüşhane'de Nisan ayı gelmesine rağmen kış ayı yaşanmaya devam ediyor. Mevsim normallerinden daha soğuk bir havanın hüküm sürdüğü şehirde beyaz örtüyle kaplandı.

Yüzyıllar boyunca varlığını sürdüren Süleymaniye Mahallesi'nde farklı inançlara hizmet etmiş çeşitli yapıların kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplanarak seyri doyumsuz manzaralar oluşturduğu görüldü.

Mevsim normalleri dışında yağan kar, Gümüşhane ve Bayburt'u ilkbaharda beyaza bürüdü.
Gümüşhane'de, eski yerleşim yerlerinden, yüzyıllar boyunca Türk, Ermeni ve Rum nüfusun bir arada yaşadığı Süleymaniye Mahallesi'ndeki tarihi yapılar, beyaz örtüyle kaplandı.
Farklı inançlara hizmet etmiş çeşitli yapılar, nisan ayındaki kar yağışıyla farklı bir güzelliğe büründü.
Bayburt'ta ise sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oldu.
Türkiye'de kışın en çetin geçtiği illerden Bayburt'ta, kent merkezi ve yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar, güzel görüntüleri de beraberinde getirdi. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
gümüşhane kar

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