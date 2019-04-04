İlkbaharda kışı yaşıyorlar

Yüzyıllar boyunca varlığını sürdüren Süleymaniye Mahallesi'nde farklı inançlara hizmet etmiş çeşitli yapıların kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplanarak seyri doyumsuz manzaralar oluşturduğu görüldü.

Mevsim normalleri dışında yağan kar, Gümüşhane ve Bayburt'u ilkbaharda beyaza bürüdü.

Gümüşhane'de, eski yerleşim yerlerinden, yüzyıllar boyunca Türk, Ermeni ve Rum nüfusun bir arada yaşadığı Süleymaniye Mahallesi'ndeki tarihi yapılar, beyaz örtüyle kaplandı.